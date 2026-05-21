  Сикан стал 23-м украинцем, забивавшим в чемпионате Бельгии
21 мая 2026, 22:36 | Обновлено 21 мая 2026, 22:37
Сикан стал 23-м украинцем, забивавшим в чемпионате Бельгии

Вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся забитыми мячами в бельгийском чемпионате

Украинский нападающий Андерлехта Даниил Сикан забил свои первые голы в чемпионате Бельгии.

Случилось это в матче против Сент-Трюйдена, в котором украинец сделал дубль уже в первом тайме.

Сикан благодаря этому стал 23-м украинцем, имеющим в своем активе забитые мячи в чемпионате Бельгии.

Голы украинцев в чемпионате Бельгии

  • 76 – Олег Ящук (44 – Серкль Брюгге, 32 – Андерлехт)
  • 49 – Роман Яремчук (47 – Гент, 2 – Брюгге)
  • 28 – Александр Яковенко (14 – Вестерло, 9 – Андерлехт, 3 – Левен, 2 – Льерс)
  • 26 – Роман Безус (16 – Гент, 10 – Сент-Трюйден)
  • 23 – Руслан Малиновский (23 – Генк)
  • 13 – Сергей Серебренников (11 – Серкль Брюгге, 1 – Брюгге, 1 – Шарлеруа)
  • 6 – Сергей Болбат (6 – Локерен)
  • 6 – Марьян Швед (6 – Мехелен)
  • 5 – Сергей Коваленко (5 – Стандард)
  • 5 – Андрей Тотовицкий (5 – Кортрейк)
  • 4 – Эдуард Соболь (4 – Брюгге)
  • 3 – Игорь Пластун (3 – Гент)
  • 3 – Евгений Макаренко (3 – Кортрейк)
  • 3 – Сергей Сидорчук (3 – Вестерло)
  • 2 – Сергей Емельянович (1 – Шарлеруа, 1 – Вербрудеринг)
  • 2 – Денис Причиненко (2 – Беерсхот)
  • 2 – Даниил Сикан (2 – Андерлехт)
  • 1 – Александр Филиппов (1 – Сент-Трюйден)
  • 1 – Филипп Будковский (1 – Кортрейк)
  • 1 – Богдан Михайличенко (1 – Андерлехт)
  • 1 – Валерий Лучкевич (1 – Стандард)
  • 1 – Александр Драмбаев (1 – Зюльте-Варегем)
  • 1 – Алексей Сыч (1 – Кортрейк)
