Бельгия21 мая 2026, 22:36 | Обновлено 21 мая 2026, 22:37
Сикан стал 23-м украинцем, забивавшим в чемпионате Бельгии
Вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся забитыми мячами в бельгийском чемпионате
Украинский нападающий Андерлехта Даниил Сикан забил свои первые голы в чемпионате Бельгии.
Случилось это в матче против Сент-Трюйдена, в котором украинец сделал дубль уже в первом тайме.
Сикан благодаря этому стал 23-м украинцем, имеющим в своем активе забитые мячи в чемпионате Бельгии.
Голы украинцев в чемпионате Бельгии
- 76 – Олег Ящук (44 – Серкль Брюгге, 32 – Андерлехт)
- 49 – Роман Яремчук (47 – Гент, 2 – Брюгге)
- 28 – Александр Яковенко (14 – Вестерло, 9 – Андерлехт, 3 – Левен, 2 – Льерс)
- 26 – Роман Безус (16 – Гент, 10 – Сент-Трюйден)
- 23 – Руслан Малиновский (23 – Генк)
- 13 – Сергей Серебренников (11 – Серкль Брюгге, 1 – Брюгге, 1 – Шарлеруа)
- 6 – Сергей Болбат (6 – Локерен)
- 6 – Марьян Швед (6 – Мехелен)
- 5 – Сергей Коваленко (5 – Стандард)
- 5 – Андрей Тотовицкий (5 – Кортрейк)
- 4 – Эдуард Соболь (4 – Брюгге)
- 3 – Игорь Пластун (3 – Гент)
- 3 – Евгений Макаренко (3 – Кортрейк)
- 3 – Сергей Сидорчук (3 – Вестерло)
- 2 – Сергей Емельянович (1 – Шарлеруа, 1 – Вербрудеринг)
- 2 – Денис Причиненко (2 – Беерсхот)
- 2 – Даниил Сикан (2 – Андерлехт)
- 1 – Александр Филиппов (1 – Сент-Трюйден)
- 1 – Филипп Будковский (1 – Кортрейк)
- 1 – Богдан Михайличенко (1 – Андерлехт)
- 1 – Валерий Лучкевич (1 – Стандард)
- 1 – Александр Драмбаев (1 – Зюльте-Варегем)
- 1 – Алексей Сыч (1 – Кортрейк)
1⃣ l Danylo Sikan a marqué son PREMIER et DEUXIEME buts pour Anderlecht aujourd'hui— Ma Pro League (@MaProLeague) May 21, 2026
