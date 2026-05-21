Нидерланды21 мая 2026, 23:44 | Обновлено 21 мая 2026, 23:45
191
0
Степанов отметился 5-м голом в Эредивизи. Кто из украинцев забивал больше?
Вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся забитыми мячами в чемпионате Нидерландов
21 мая 2026, 23:44 | Обновлено 21 мая 2026, 23:45
191
0
Украинский нападающий Утрехта Артем Степанов забил свой 5-й гол в Эредивизи.
Случилось это в полуфинальном матче плей-офф за право сыграть в Лиге конференций, в котором украинец открыл счет.
В этой связи вспомним всех украинцев, отмечавшихся голами в Эредивизи.
Голы украинцев в чемпионате Нидерландов
- 26 – Евгений Левченко (19 – Гронинген, 3 – Виллем II, 2 – Камбур, 1 – Витесс, 1 – Спарта)
- 11 – Руслан Валеев (11 – Де Графсхап)
- 8 – Денис Олейник (8 – Витесс)
- 5 – Артем Степанов (5 – Утрехт)
- 2 – Александр Яковенко (2 – Дэн Хаг)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 мая 2026, 08:23 84
Представители Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перешли из Q1 в Q2 ЛЕ
Футбол | 21 мая 2026, 09:51 15
«Аль-Вахда» в ближайшее время завершит переговоры с тренером
Футбол | 21.05.2026, 17:34
Футбол | 21.05.2026, 23:22
Футбол | 21.05.2026, 08:03
Комментарии 0
Популярные новости
20.05.2026, 16:12 3
20.05.2026, 07:02
20.05.2026, 04:10 10
20.05.2026, 00:28 3
21.05.2026, 10:47 1
20.05.2026, 16:50 4
21.05.2026, 17:05 18
20.05.2026, 09:53 10