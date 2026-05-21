Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Степанов отметился 5-м голом в Эредивизи. Кто из украинцев забивал больше?
Нидерланды
21 мая 2026, 23:44 | Обновлено 21 мая 2026, 23:45
191
0

Степанов отметился 5-м голом в Эредивизи. Кто из украинцев забивал больше?

Вспомним всех украинских футболистов, отмечавшихся забитыми мячами в чемпионате Нидерландов

21 мая 2026, 23:44 | Обновлено 21 мая 2026, 23:45
191
0
Степанов отметился 5-м голом в Эредивизи. Кто из украинцев забивал больше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский нападающий Утрехта Артем Степанов забил свой 5-й гол в Эредивизи.

Случилось это в полуфинальном матче плей-офф за право сыграть в Лиге конференций, в котором украинец открыл счет.

В этой связи вспомним всех украинцев, отмечавшихся голами в Эредивизи.

Голы украинцев в чемпионате Нидерландов

  • 26 – Евгений Левченко (19 – Гронинген, 3 – Виллем II, 2 – Камбур, 1 – Витесс, 1 – Спарта)
  • 11 – Руслан Валеев (11 – Де Графсхап)
  • 8 – Денис Олейник (8 – Витесс)
  • 5 – Артем Степанов (5 – Утрехт)
  • 2 – Александр Яковенко (2 – Дэн Хаг)
По теме:
С голом Степанова. Утрехт вышел в финал плей-офф на Аякс Зинченко
ВИДЕО. Степанов открыл счет в важном матче Утрехта
Сикан станет 5-м украинцем, сыгравшим 10+ матчей за Андерлехт
статистика чемпионат Нидерландов по футболу Артем Степанов Утрехт Евгений Левченко Руслан Валеев Денис Олейник Александр Яковенко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Футбол | 21 мая 2026, 08:23 84
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников

Представители Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перешли из Q1 в Q2 ЛЕ

Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Футбол | 21 мая 2026, 09:51 15
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины

«Аль-Вахда» в ближайшее время завершит переговоры с тренером

Завершили сезон на мажорной ноте. Колос обыграл Шахтер
Футбол | 21.05.2026, 17:34
Завершили сезон на мажорной ноте. Колос обыграл Шахтер
Завершили сезон на мажорной ноте. Колос обыграл Шахтер
ФОТО. Украинская футбольная журналистка поразила своей красотой
Футбол | 21.05.2026, 23:22
ФОТО. Украинская футбольная журналистка поразила своей красотой
ФОТО. Украинская футбольная журналистка поразила своей красотой
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Футбол | 21.05.2026, 08:03
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
20.05.2026, 07:02
Футбол
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 10
Футбол
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
21.05.2026, 17:05 18
Футбол
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем