В четверг, 21 мая 2026 года, состоится полуфинальный матч плей-офф Эредивизи за путёвку в Лигу конференций между «Утрехтом» и «Херенвеном». Поединок проходит на стадионе «Галгенвард» в Утрехте.

Украинский нападающий хозяев поля Артем Степанов открыл счет встрече на 46-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это его пятый гол в 14 матчах чемпионата Нидерландов. Также на счету украинца 1 голевая передача.

По состоянию на 58-ю минуту встречи счет 3:1 в пользу «Утрехта».

ВИДЕО. Степанов открыл счет в важном матче «Утрехта»