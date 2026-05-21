21 мая 2026, 23:21 | Обновлено 21 мая 2026, 23:37
ВИДЕО. Степанов открыл счет в важном матче Утрехта

Украинский форвард забил в ворота Херенвена

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 21 мая 2026 года, состоится полуфинальный матч плей-офф Эредивизи за путёвку в Лигу конференций между «Утрехтом» и «Херенвеном». Поединок проходит на стадионе «Галгенвард» в Утрехте.

Украинский нападающий хозяев поля Артем Степанов открыл счет встрече на 46-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это его пятый гол в 14 матчах чемпионата Нидерландов. Также на счету украинца 1 голевая передача.

По состоянию на 58-ю минуту встречи счет 3:1 в пользу «Утрехта».

Дмитрий Вус
⚽Замечательно🥳
