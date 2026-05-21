Нидерланды21 мая 2026, 23:21 | Обновлено 21 мая 2026, 23:37
194
1
ВИДЕО. Степанов открыл счет в важном матче Утрехта
Украинский форвард забил в ворота Херенвена
21 мая 2026, 23:21 | Обновлено 21 мая 2026, 23:37
194
В четверг, 21 мая 2026 года, состоится полуфинальный матч плей-офф Эредивизи за путёвку в Лигу конференций между «Утрехтом» и «Херенвеном». Поединок проходит на стадионе «Галгенвард» в Утрехте.
Украинский нападающий хозяев поля Артем Степанов открыл счет встрече на 46-й минуте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это его пятый гол в 14 матчах чемпионата Нидерландов. Также на счету украинца 1 голевая передача.
По состоянию на 58-ю минуту встречи счет 3:1 в пользу «Утрехта».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 мая 2026, 20:27 16
Функционер – о доверии к молодежи
Футбол | 21 мая 2026, 10:24 6
Роман вернётся в «Олимпиакос»
Хоккей | 21.05.2026, 10:45
Футбол | 21.05.2026, 23:22
Хоккей | 21.05.2026, 07:55
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
⚽Замечательно🥳
Популярные новости
19.05.2026, 20:24 2
20.05.2026, 17:49 5
21.05.2026, 11:01 5
20.05.2026, 07:02
20.05.2026, 09:53 10
20.05.2026, 07:56 10
21.05.2026, 10:47 1
20.05.2026, 04:10 10