Легенда Динамо: «Нужно понимать, какую задачу перед ним поставит Суркис»

Виктор Хлус раскритиковал уровень игры «бело-синих»

ФК Динамо Киев

Легендарный форвард киевского Динамо Виктор Хлус оценил перспективы бело-синих в следующем сезоне, отметив важную деталь.

– В следующем сезоне, с этим уже все ясно, в общем, Динамо может улучшить свои результаты, вы видите в этой команде, где сейчас немало молодых, а не только ветеранов калибра Ярмоленко и Буяльского?

– Нужно понимать, какую задачу перед Костюком поставит Суркис – это первое, но… Класс большинства игроков достаточно низкий. Вроде бы и есть неплохие футболисты на каждую из позиций, но они неубедительно играют, нет стабильности. Киевской молодежи еще расти и расти.

А что касается тренерского штаба, то мое мнение таково – шанс на то, что он даст хороший результат маленький, потому что эти люди, которые сейчас работают в таком клубе как Динамо, до этого не достигали никаких результатов.

Чтобы в большом клубе, как Динамо, добиваться больших результатов, нужно хоть что-то выиграть, чего-то добиться со скромной командой, опыта набраться. Ну нельзя в таком клубе как Динамо заниматься тем, что шишки набивать… В киевском клубе результат нужен сегодня и сейчас.

Не вижу я особого потенциала в этой команде, разве что для уровня чемпионата Украины, но не для уровня Лиги Европы, например. Даже не знаю, как Динамо может победить команду уровня Астон Виллы… Разве будет град, дождь, а у соперника на поле будет играть семь игроков. Надо расти, нужно прогрессировать, – сказал Хлус.

Нынешний сезон можно считать провальным для киевского Динамо. Подопечные Игоря Костюка сейчас находятся на 4 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 54 балла после 29 сыгранных матчей. Победа в Кубке Украины – единственное светлое пятно для «бело-синих» в этом сезоне.

задача играть воспитанниками своей школы, имитировать амбиции и ждать лучших времен
