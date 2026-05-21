Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я много что знаю». В Турции прокомментировали слухи об уходе Турана
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 22:56 |
561
0

«Я много что знаю». В Турции прокомментировали слухи об уходе Турана

Юсуф Токач не верит, что «Шахтер» потеряет тренера

21 мая 2026, 22:56 |
561
0
«Я много что знаю». В Турции прокомментировали слухи об уходе Турана
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Бывший турецкий футболист Юсуф Токач высказался по поводу информации о возможном подписании «Бешикташем» главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана.

«Арда Туран тренирует донецкий «Шахтер» – команду, ставшую чемпионом Украины. Я думаю, что это (подписание Турана «Бешикташем» – прим.) не произойдет, потому что ему еще многое нужно сделать в Европе.

«Шахтер» стал чемпионом, и они говорят, что их цель – Европа. Я многое знаю… «Бешикташ» им интересуется. Этот клуб имеет большое влияние в Турции, но я думаю, это не сработает. Пока я исключил его из возможных кандидатов на эту должность», – сказал Токач в эфире A Spor.

Сообщалось, что Туран провел переговоры с титулованным клубом.

По теме:
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Громкий скандал. Футболист команды из УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Эпицентр не продлит контракт с экс-форвардом Шахтера и сборной Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Бешикташ Арда Туран
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Футбол | 21 мая 2026, 10:24 6
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне

Роман вернётся в «Олимпиакос»

ВИДЕО. Степанов открыл счет в важном матче Утрехта
Футбол | 21 мая 2026, 23:21 0
ВИДЕО. Степанов открыл счет в важном матче Утрехта
ВИДЕО. Степанов открыл счет в важном матче Утрехта

Украинский форвард забил в ворота Херенвена

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Футбол | 21.05.2026, 07:27
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Футбол | 21.05.2026, 08:03
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
Стало известно, сколько заработало Динамо за победу в Кубке Украины
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
Футбол | 21.05.2026, 17:05
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
20.05.2026, 05:05
Хоккей
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 15
Футбол
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 10
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 76
Футбол
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
19.05.2026, 20:24 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем