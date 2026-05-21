«Я много что знаю». В Турции прокомментировали слухи об уходе Турана

Бывший турецкий футболист Юсуф Токач высказался по поводу информации о возможном подписании «Бешикташем» главного тренера донецкого «Шахтера» Арды Турана.

«Арда Туран тренирует донецкий «Шахтер» – команду, ставшую чемпионом Украины. Я думаю, что это (подписание Турана «Бешикташем» – прим.) не произойдет, потому что ему еще многое нужно сделать в Европе.

«Шахтер» стал чемпионом, и они говорят, что их цель – Европа. Я многое знаю… «Бешикташ» им интересуется. Этот клуб имеет большое влияние в Турции, но я думаю, это не сработает. Пока я исключил его из возможных кандидатов на эту должность», – сказал Токач в эфире A Spor.

Сообщалось, что Туран провел переговоры с титулованным клубом.