  В Шахтере тревога. Туран провел переговоры с титулованным клубом
20 мая 2026, 11:57 | Обновлено 20 мая 2026, 11:58
В Шахтере тревога. Туран провел переговоры с титулованным клубом

Тренер горняков контактирует с Бешикташем

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран контактирует с турецким «Бешикташем», заинтересованным в сотрудничестве с ним, сообщает Fanatik.

По информации источника, президент стамбульского клуба Сердал Адали провел личную встречу с 39-летним вождем «горняков». В ответ тренер поблагодарил за предложение, но попросил время на принятие решения.

Отмечается, что Туран попросил у президента стамбульского клуба немного времени, потому что хочет также рассмотреть предложения из Европы. Сам Адали планирует снова встретиться с тренером «Шахтера» уже в ближайшее время, чтобы убедить его возглавить «Бешикташ».

Сообщалось, что игрок титулованного клуба из Европы хочет перейти в «Шахтер».

Бешикташ чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига
Антон Романенко Источник: Fanatik
Отлично, ждём с нетерпением… кроме энергии на тренерской бровке - нет абсолютно ничего 
самое время ему сбежать, потому что Палкин наобещал Ахметову феерию в ЛЧ, денег вложено уйму. А никаких объективных предпосыок для успеха (успехом будет выход в следующий раунд) нет. Потому выгодно сбежать на волне мнимого успеха (выход в полуфинал ЛК). Потому что витрина выхода в полуфинал еврокубка звучит красиво, но за этим победа только над одним крепким середняком еврофутбола, над АЗ. При столкновении с Пэлэс миф рухнул.
