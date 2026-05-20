В Шахтере тревога. Туран провел переговоры с титулованным клубом
Тренер горняков контактирует с Бешикташем
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран контактирует с турецким «Бешикташем», заинтересованным в сотрудничестве с ним, сообщает Fanatik.
По информации источника, президент стамбульского клуба Сердал Адали провел личную встречу с 39-летним вождем «горняков». В ответ тренер поблагодарил за предложение, но попросил время на принятие решения.
Отмечается, что Туран попросил у президента стамбульского клуба немного времени, потому что хочет также рассмотреть предложения из Европы. Сам Адали планирует снова встретиться с тренером «Шахтера» уже в ближайшее время, чтобы убедить его возглавить «Бешикташ».
Сообщалось, что игрок титулованного клуба из Европы хочет перейти в «Шахтер».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 19 мая на Sport.ua
Мацей Мишкин считает, что украинский боксер выиграет поединок