  «Подпишите меня». Игрок титулованного клуба из Европы хочет в Шахтер
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 12:57 | Обновлено 17 мая 2026, 12:58
«Подпишите меня». Игрок титулованного клуба из Европы хочет в Шахтер

Ахмед Кутуджу заинтересован в трансфере в расположение горняков

Getty Images/Global Images Ukraine. Ахмед Кутуджу

Вингер турецкого «Галатасарая» Ахмед Кутуджу заинтересован в переходе в донецкий «Шахтер». Об этом заявил журналист Spor Зеки Узундурукан.

«Арда Туран хочет видеть Ахмеда Кутуджу в донецком «Шахтере». Игрок ответил: «Подпишите меня». «Галатасарай», вероятно, будет способствовать трансферу. Потом «Галатасарай» сможет подписать еще одного иностранного форварда», – цитирует Узундурукана Timeturk.

В текущем сезоне Кутуджу на клубном уровне сыграл 17 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт с «Галатасараем» истекает летом 2028 года. Ахмед играл под руководством Турана в «Эюпспоре».

Сообщалось, что у новичка «Шахтера» возникли проблемы в Бразилии.

чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Галатасарай Ахмед Кутуджу
Антон Романенко Источник: Timeturk
Будет мячики за браузилами таскать
