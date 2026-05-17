«Подпишите меня». Игрок титулованного клуба из Европы хочет в Шахтер

Вингер турецкого «Галатасарая» Ахмед Кутуджу заинтересован в переходе в донецкий «Шахтер». Об этом заявил журналист Spor Зеки Узундурукан.

«Арда Туран хочет видеть Ахмеда Кутуджу в донецком «Шахтере». Игрок ответил: «Подпишите меня». «Галатасарай», вероятно, будет способствовать трансферу. Потом «Галатасарай» сможет подписать еще одного иностранного форварда», – цитирует Узундурукана Timeturk.

В текущем сезоне Кутуджу на клубном уровне сыграл 17 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт с «Галатасараем» истекает летом 2028 года. Ахмед играл под руководством Турана в «Эюпспоре».

