«Подпишите меня». Игрок титулованного клуба из Европы хочет в Шахтер
Ахмед Кутуджу заинтересован в трансфере в расположение горняков
Вингер турецкого «Галатасарая» Ахмед Кутуджу заинтересован в переходе в донецкий «Шахтер». Об этом заявил журналист Spor Зеки Узундурукан.
«Арда Туран хочет видеть Ахмеда Кутуджу в донецком «Шахтере». Игрок ответил: «Подпишите меня». «Галатасарай», вероятно, будет способствовать трансферу. Потом «Галатасарай» сможет подписать еще одного иностранного форварда», – цитирует Узундурукана Timeturk.
В текущем сезоне Кутуджу на клубном уровне сыграл 17 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста. Его контракт с «Галатасараем» истекает летом 2028 года. Ахмед играл под руководством Турана в «Эюпспоре».
Сообщалось, что у новичка «Шахтера» возникли проблемы в Бразилии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий поединок в столице Италии состоится 16 мая не ранее 18:00 по Киеву
Известный футболист завершил карьеру