Не знают, что с ним делать. У новичка Шахтера возникли проблемы в Бразилии
Бруниньо будет три месяца тренироваться отдельно
17-летний вингер «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо, ранее подписавший с донецким «Шахтером» трехлетний контракт, столкнулся с проблемами на родине.
Контракт игрока с украинским клубом вступает в силу после его совершеннолетия, то есть с 16 августа. Однако Бруниньо уже сейчас отказывается продолжать играть за «Атлетико Паранаэнсе».
Как сообщает журналистка Esportes TMC Моник Вилела, Бруниньо будет тренироваться отдельно от команды на клубной базе.
«Руководство «Атлетико» все еще изучает, что делать с игроком», – отметила она.
По предварительным данным, дончане заплатили бразильскому клубу 11 млн евро за молодого таланта.
A princípio, atacante Bruninho ficará treinando separado no CT do Caju. O Athletico ainda estuda o que fazer com o jogador.— Monique Vilela (@Monivilela) May 16, 2026
Como só completa 18 anos em agosto, Bruninho ainda não pode se transferir em definitivo pro Shakhtar.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале Элина переиграла четвертую ракетку, в третий раз покорив столицу Италии
В свое время Макс Килман мог надеть сине-желтую футболку