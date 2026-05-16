Не знают, что с ним делать. У новичка Шахтера возникли проблемы в Бразилии

17-летний вингер «Атлетико Паранаэнсе» Бруниньо, ранее подписавший с донецким «Шахтером» трехлетний контракт, столкнулся с проблемами на родине.

Контракт игрока с украинским клубом вступает в силу после его совершеннолетия, то есть с 16 августа. Однако Бруниньо уже сейчас отказывается продолжать играть за «Атлетико Паранаэнсе».

Как сообщает журналистка Esportes TMC Моник Вилела, Бруниньо будет тренироваться отдельно от команды на клубной базе.

«Руководство «Атлетико» все еще изучает, что делать с игроком», – отметила она.

По предварительным данным, дончане заплатили бразильскому клубу 11 млн евро за молодого таланта.