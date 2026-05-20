  4. Малиновский объяснил, чего ожидает от Мальдеры в сборной Украины
20 мая 2026, 22:43
Малиновский объяснил, чего ожидает от Мальдеры в сборной Украины

Руслан хочет, чтобы в Европе было больше украинцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

33-летний полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими ожиданиями в связи с назначением итальянского специалиста Андреа Мальдеры главным тренером национальной команды.

Накануне стало известно, что опытный украинский полузащитник покинет итальянский «Дженоа» и присоединится к турецкому «Трабзонспору». Комментируя свой выбор, а также то, что сборная Турции смогла пробиться на ЧМ-2026, Малиновский объяснил, в чем, по его мнению, заключается успех турецкого футбола.

«Действительно ли турецкий футбол так сильно развился? У них много игроков выступают в Европе, и это имеет большое значение. Украина тоже может сделать этот шаг, теперь, когда Мальдера стал тренером национальной сборной. В «Ювентусе» и «Реале» играют Йылдыз и Гюлер. У них сильные игроки», – отметил Руслан.

По данным СМИ, Малиновский будет иметь в «Трабзонспоре» трехлетний контракт с годовой зарплатой 1,2 млн евро. Соглашение Мальдеры с УАФ рассчитано на два года с опцией продления еще на год. Итальянец ранее уже работал со сборной – в составе тренерского штаба Андрея Шевченко.

