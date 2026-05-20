Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МАЛИНОВСКИЙ: «Это странная лига – мяч летает туда-сюда, и много голов»
20 мая 2026, 22:25
МАЛИНОВСКИЙ: «Это странная лига – мяч летает туда-сюда, и много голов»

Руслан вспомнил о своем опыте выступлений в чемпионате Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вспомнил о выступлениях в чемпионате Бельгии.

«Бельгия – лучшее место для развития игроков благодаря местному менталитету, они очень дисциплинированные. А ещё там просто футбол. В лиге позволяют играть молодым игрокам. Это странная лига. Там не так много тактики, но после шестидесяти минут это становится почти как пинг-понг, мяч летит туда-сюда, и потом много голов», – сказал футболист.

В Бельгии Малиновский играл за «Генк» с 2016 по 2019 годы. На счету украинца 23 гола в 107 матчах за бельгийский клуб.

Андрей Плыгун Источник: Sky Sport Italia
