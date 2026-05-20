  4. Малиновский назвал свой самый важный гол за Дженоа
20 мая 2026, 22:15 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о том, какой из своих голов в составе итальянского «Дженоа» он считает самым важным.

«Мой самый важный гол? Тот, который я забил в этом году против «Болоньи» (3:2). Сложный матч, учитывая турнирную таблицу, немного давления... Я помню те эмоции, когда забил гол и подумал: «Мы выиграем этот матч». Такой матч никогда не забудешь. Проигрывали 2:0 на своем поле, атмосфера на стадионе была как в вулкане, а гол получился великолепным. Поддержка болельщиков никогда не исчезает, достаточно одного эпизода, и болельщики взрываются», – сказал игрок.

Малиновский играл за «Дженоа» с 2023 года. В составе «грифонов» украинец провел 73 матча и забил 10 голов.

Руслан Малиновский Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A Болонья
Андрей Плыгун Источник: Sky Sport Italia
