  4. Малиновский обратился к фанатам Дженоа перед уходом в Трабзонспор
20 мая 2026, 12:18
Малиновский обратился к фанатам Дженоа перед уходом в Трабзонспор

Руслан покинет Италию

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Лидер национальной сборной Украины Руслан Малиновский тепло простился с фанатами Дженоа перед уходом в расположение Трабзонспора.

«Дорогие болельщики Дженоа, спасибо за вашу поддержку в трудные и радостные моменты. Я обнимаю вас, я буду навсегда оставаться болельщиком Дженоа. Вы самые сильные. Как я всегда говорил, это болельщики уровня Лиги чемпионов. Я вас люблю», – сказал Руслан.

Малиновский присоединился к Дженоа летом 2023 года из Марселя. За грифонов он сыграл 74 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 8 ассистов.

В текущем сезоне на счету Руслана Малиновского 35 матча на клубном уровне, в которых он отличился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

