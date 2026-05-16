Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я наплакалась». У Малиновского возникли проблемы после ухода из Дженоа
16 мая 2026, 09:04
«Я наплакалась». У Малиновского возникли проблемы после ухода из Дженоа

Семья Руслана остается в Италии

Жена Руслана Малиновского, Роксана, сообщила, что остается в Италии, а сам футболист отправится в Турцию, где будет выступать за Трабзонспор.

«Мы не прощаемся, здесь наш дом, здесь школа Олли (дочь Оливия – прим.), мы с детьми останемся. Пока будем жить на расстоянии, а Руслан будет приезжать к нам каждый раз, когда будет такая возможность.

Я уже достаточно наплакалась, сегодня достаточно. Мне еще предстоит подготовиться к воскресенью. Спокойной ночи. Мы вас очень любим», – написала Роксана.

Малиновский присоединился к Дженоа летом 2023 года из Марселя. За грифонов он сыграл 74 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 8 ассистов.

В текущем сезоне на счету Руслана Малиновского 34 матча на клубном уровне, в которых он отличился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

В составе «Трабзонспора» выступают два украинца: защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.

Руслан Малиновский Роксана Малиновская Дженоа Серия A трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу Трабзонспор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Я так тебе люблю Руслане, що їдь ти на… сам у ту Туреччину, а я тут плакати у Італії буду. 
