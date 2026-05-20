Елизавета Котляр – Петра Марчинко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 мая украинская теннисистка Елизавета Котляр (WTA 528) продолжает выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате, Марокко.

Во втором раунде основной сетки юная украинка, которая получила wild card, играет против представительницы Хорватии Петры Марчинко (WTA 76). Встреча стартовала в 15:05 по Киеву.

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо против Фионы Ферро, либо против Джессики Бузас Манейро.

