Олейникова / Марчинко – Дарт / Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда US Open 2026
4 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В первом раунде украинка и ее напарница Петра Марчинко (Хорватия) сыграют против тандема Хэрриет Дарт (Великобритания) / Майя Ламсден (Великобритания). Поединок начнется вторым запуском на корте №15 после игры Дакворт / Кецманович – Мело / Пирс. Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние дуэтов.
Победительницы поединка во втором круге поборются либо против Симоны Вальтерт и Виктории Голубич, либо против Кристины Букши и Николь Мелихар.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок между Фьюри и Джошуа получит статус финального элиминатора от WBC, отметил Сулейман
Монтеро вспомнил бои против Дюбуа