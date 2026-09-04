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  4. Олейникова / Марчинко – Дарт / Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
04 сентября 2026, 20:05 |
786
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Олейникова / Марчинко – Дарт / Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала парного разряда US Open 2026

04 сентября 2026, 20:05 |
786
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Олейникова / Марчинко – Дарт / Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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4 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка и ее напарница Петра Марчинко (Хорватия) сыграют против тандема Хэрриет Дарт (Великобритания) / Майя Ламсден (Великобритания). Поединок начнется вторым запуском на корте №15 после игры Дакворт / Кецманович – Мело / Пирс. Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка во втором круге поборются либо против Симоны Вальтерт и Виктории Голубич, либо против Кристины Букши и Николь Мелихар.

📺 Видеотрансляция

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Майя Ламсден Петра Марчинко Александра Олейникова Хэрриет Дарт смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Сашко грає добре,старається,а Марчі псує ...десь 65% очок парі приносить Сашко.
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