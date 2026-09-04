Олейникова / Марчинко – Дарт / Ламсден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка и ее напарница Петра Марчинко (Хорватия) сыграют против тандема Хэрриет Дарт (Великобритания) / Майя Ламсден (Великобритания). Поединок начнется вторым запуском на корте №15 после игры Дакворт / Кецманович – Мело / Пирс. Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка во втором круге поборются либо против Симоны Вальтерт и Виктории Голубич, либо против Кристины Букши и Николь Мелихар.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА