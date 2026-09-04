Олейникова проиграла стартовый матч парного разряда US Open 2026

Украинская теннисистка Александра Олейникова завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В стартовом раунде украинка и ее напарница Петра Марчинко (Хорватия) в двух сетах проиграли британскому дуэту Хэрриет Дарт / Майя Ламсден за 1 час и 43 минуты.

US Open 2026. Пары. 1/32 финала

Александра Олейникова (Украина) / Петра Марчинко (Хорватия) – Хэрриет Дарт (Великобритания) / Майя Ламсден (Великобритания)

У Олейниковой и Марчинко был шанс забрать первую партию, но украинско-хорватский тандем упустил преимущество со счета 5:3, отдав четыре гейма подряд.

Александра провела первый матч с Петрой в одной паре. Олейникова в третий раз сыграла в парном разряде на турнире Grand Slam и потерпела третье поражение.

Одиночный разряд US Open Олейникова покинула днем ранее, в 1/32 финала уступив Александре Эале.

Дарт и Ламсден во втором круге парного турнира встретятся с победительницами поединка Симона Вальтерт / Виктория Голубич – Кристина Букша / Николь Мелихар.

Статистика матча

Фото с матча