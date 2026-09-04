Олейникова проиграла стартовый матч парного разряда US Open 2026
Александра и Петра Марчинко в двух сетах уступили тандему Дарт / Ламсден
Украинская теннисистка Александра Олейникова завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В стартовом раунде украинка и ее напарница Петра Марчинко (Хорватия) в двух сетах проиграли британскому дуэту Хэрриет Дарт / Майя Ламсден за 1 час и 43 минуты.
US Open 2026. Пары. 1/32 финала
Александра Олейникова (Украина) / Петра Марчинко (Хорватия) – Хэрриет Дарт (Великобритания) / Майя Ламсден (Великобритания)
У Олейниковой и Марчинко был шанс забрать первую партию, но украинско-хорватский тандем упустил преимущество со счета 5:3, отдав четыре гейма подряд.
Александра провела первый матч с Петрой в одной паре. Олейникова в третий раз сыграла в парном разряде на турнире Grand Slam и потерпела третье поражение.
Одиночный разряд US Open Олейникова покинула днем ранее, в 1/32 финала уступив Александре Эале.
Дарт и Ламсден во втором круге парного турнира встретятся с победительницами поединка Симона Вальтерт / Виктория Голубич – Кристина Букша / Николь Мелихар.
Статистика матча
Фото с матча
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