Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Чернигов
20.05.2026 18:00 - : -
Динамо Киев
Кубок Украины
19 мая 2026, 23:23 | Обновлено 19 мая 2026, 23:40
Чернигов – Динамо. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины

Либо «Динамо» частично спасет сезон, либо нас ждет огромная сенсация

В среду, 20 мая, состоится финал Кубка Украины по футболу, в котором будут играть «Чернигов» и киевское «Динамо». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало матча — в 18:00.

Начну с статистики полуфинального матча Кубка Украины, в котором «Чернигов» встречался с «Металлистом 1925». «Металлист 1925» – «Чернигов». Удары – 31:0. Удары в створ – 13:0. Угловые – 15:0. Количество игроков – 11 против 11 на старте матча, 11 против 10 через пять минут после начала.

Результат всем известен. Каким-то чудом «Чернигов» дотерпел. Выстоял. Не пропустил. А в серии пенальти совершил на одну ошибку меньше, чем соперник, и вышел в финал.

Как сказал президент команды сразу после матча, о пути «Чернигова» в кубке можно снимать фильм. Эмоционально, но судите сами. 1/16. В соперниках криворожский «Кривбасс». Ничья в основное время, поражение в серии пенальти. Вылет? Нет. Резултат матча аннулируется, «Чернигову» засчитывается техническая победа, поскольку криворожцы превысили лимит на легионеров.

1/8. «Лисне». 2:1. 1/4. «Феникс-Мариуполь». 0:0 в основное время и победа в серии пенальти. 1/2. «Металлист 1925». Читайте выше.

В чемпионате же (напомню, «Чернигов» представляет Первую лигу) дела обстоят не так хорошо. Вернее, плохо. Команда находится в зоне переходных матчей за право остаться в дивизионе, но имеет в запасе один матч, точнее, один недоигранный тайм с главным аутсайдером первенства запорожским «Металлургом».

Было бы интересно и, пожалуй, действительно кинематографически, если бы «Чернигов» понизился в классе, но выиграл бы Кубок Украины и параллельно играл бы во Второй лиге и Лиге Европы. Было бы что вспомнить, но представляю, как наш обладатель Кубка проигрывает в первом же раунде каким-нибудь лихтенштейнцам и сразу думаю – да ну, нет, спасибо, сюжет был бы прикольный, но фарс и трагикомедию лучше наблюдать на расстоянии.

Сначала несколько сухих слов о турнирном пути в нынешнем розыгрыше Кубка Украины киевского клуба. Были преодолены «Александрия», «Шахтер», «Ингулец» и «Буковина».

Далее более эмоционально.

«Динамо» будет пытаться спасать сезон. Отчасти, конечно. Досрочная потеря чемпионского титула и потенциальное четвёртое место никаким кубком заменить нельзя. Разве, конечно, таким ушастым, но о чем это я, здесь из Лиги конференций с позором вылетели.

Да, теоретически, еще даже второе место возможно – если выиграют в «Кудровки», а ЛНЗ и «Полесье» соответственно проиграют и сыграют вничью. Но кому нужно вникать в эти расклады, если сезон явно провален.

Провалы начались еще летом, когда по очереди произошли вылеты из ЛЧ и ЛЕ. Александр Шовковский долго рассказывал о сложной логистике, но в конце концов был уволен. Заменивший его Игорь Костюк немного улучшил резултаты и «Динамо» не выглядит таким безнадежным, но кровь из носа нужны трансферы, текущий состав команды имеет низкий потолок и явно не способен на больше.

Светлыми пятнами являются, во-первых, феноменально раззабивающийся форвард Пономаренко, но он получил повреждение и уже несколько матчей пропустил. По всей видимости, Матвея берегли на финал Кубка, но прочитал в интернете немного фантастическую версию, что нападающего предварительно выгодно продали и берегут, чтобы не травмировался. Конечно, это домыслы, но звучит интересно.

Во-вторых, тянет команду вингер Назар Волошин, который забивает сам и ассистирует партнерам, разрывая свой фланг (это делает и Редушко, но он тоже травмирован). А в-третьих, если бы не матч против «Кривбасса» (6:5), героем команды также считался бы кипер Руслан Нещерет, который на старте сезона выглядел неуверенно, но разыгрался и спокойно входит в топ-3 лучших игроков своей команды, за что получил вызов в национальную сборную.

Получил туда вызов и Андрей Ярмоленко, не игравший за главную команду страны уже больше года. Для побиения рекорда одного Андрея Николаевича другому Андрею Николаевичу придется забить трижды в двух матчах, а в чемпионате Украины – дважды «Кудровке». Если бы это все произошло, было бы эпично. Но.

А вообще, ситуация в клубе, мягко говоря, такая себе. Приведу несколько саркастических цитат своего друга, болельщика «Динамо», который болеет за киевский клуб уже больше, чем четверть века, но в этом сезоне разочарованный вдребезги.

Мощно отомстили «Полтаве» перед финалом. Сделали стратегическую ротацию перед игрой года.

«Чернигову» не стыдно проиграть – финалист кубка.

Ярмола выйдет побить рекорд.... А, нет... Голы в кубке не считаются.

Защита демонстрируют стабильность... Стабильно низкий уровень.... Может, «Чернигов» себе кого-то заберет.

И не поспоришь.

Статистика встреч

Логично, что команды разных дивизионов могут пересечься разве что в национальном кубке. До сих пор судьба их не сводила.

Ориентировочные составы

«Чернигов»: Татаренко – Картушов, Романченко, Зенченко, Галстян – Шалфеев, Столярчук – Порохня, Бибик, Сердюк – Безбородько

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Михайленко, Яцык – Волошин, Буяльский, Огундана – Пономаренко

Прогноз на противостояние

Если «Динамо» не выиграет трофей, больше всего пострадает Игорь Костюк. Позор клуб переживет как-то, а вот главный тренер точно изменится. Но вряд ли до этого дойдет, все же класс команд несопоставим, поэтому ожидаю разгром в три-четыре мяча и обязательный гол Пономаренко.

