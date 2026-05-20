  Чернигов – Динамо – 1:3. Как Буяльский оформил дубль. Видео голов и обзор
Кубок Украины
20 мая 2026, 21:51 | Обновлено 20 мая 2026, 21:57
Чернигов – Динамо – 1:3. Как Буяльский оформил дубль. Видео голов и обзор

Стартовый свисток главного арбитра прозвучал 20 мая в 18:10 по киевскому времени

Представитель Первой лиги «Чернигов» и киевское «Динамо» встретились в среду, 20 мая, в финальном матче Кубка Украины 2025/26. Подопечные Игоря Костюка одолели соперника со счетом 3:1.

Местом проведения поединка стал стадион «Арена-Львов». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 18:10 по киевскому времени.

На 26-й минуте счет открыл полузащитник киевского клуба Виталий Буяльский, который нанес мощный удар по воротам Татаренко. «Бело-синие» вышли вперед.

На 34-й минуте центральный защитник черниговской команды Анатолий Романченко удачно сыграл в штрафной фаворита и переправил мяч мимо Руслана Нещерета.

На старте второго тайма Буяльский оформил дубль, хладнокровно сыграв в штрафной соперника. Результативной передачей отметился форвард «бело-синих» Матвей Пономаренко.

На 70-й минуте вингер «бело-синих» Андрей Ярмоленко легко разобрался с защитниками соперника и увеличил преимущество своей команды, сделав счет 3:1.

Кубок Украины, финал. 20 мая

Чернигов Динамо 1:3

Голы: Романченко, 34 – Буяльский, 26, 53, Ярмоленко, 70

Видеообзор матча:

ГОЛ, 0:1! Буяльский, 26 мин

ГОЛ, 1:1! Романченко, 34 мин

ГОЛ, 1:2! Буяльский, 53 мин

ГОЛ, 1:3! Ярмоленко, 70 мин

