  4. «Есть много проблем». Костюк объяснил победу Динамо в финале Кубка Украины
20 мая 2026, 21:22 | Обновлено 20 мая 2026, 21:23
«Есть много проблем». Костюк объяснил победу Динамо в финале Кубка Украины

Результативные удары Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского принесли победу киевскому клубу

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк поделился эмоциями после победы команды в финале Кубка Украины в противостоянии с «Черниговом» – 3:1.

«Не было переживаний, что мы не сможем выиграть Кубок. Вы видели первый тайм, мы создали много моментов, но играли нервозно. В перерыве успокоили игроков, забили свои голы, владели преимуществом и логически завершили этот путь.

Путь «Динамо» – это поиск баланса, сочетание опыта и молодости. Мы знаем, как работает наша школа. Сегодня мы знали, что опытные игроки используют те моменты, которые у них будут.

Мы еще не попали в Лигу Европы, нам нужно сначала пройти квалификацию. Мы видели путь «Чернигова», как они шли в финал, но опыт сегодня победил.

Перед нами стояла задача выиграть Кубок, мы это сделали. Когда я принимал команду, она была седьмой, теперь мы гарантировали четвертое место. Однако есть много проблем, которые нужно решать», – сказал Костюк.

Завдання виконано ,молодці
Главная проблема - оборона.
глядя как Биловар трусцой бежал за отнюдь не быстрым Безбородько, то конечно проблемы очевидны
Жлём визита в Баку
