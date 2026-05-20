«Есть много проблем». Костюк объяснил победу Динамо в финале Кубка Украины
Результативные удары Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского принесли победу киевскому клубу
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк поделился эмоциями после победы команды в финале Кубка Украины в противостоянии с «Черниговом» – 3:1.
«Не было переживаний, что мы не сможем выиграть Кубок. Вы видели первый тайм, мы создали много моментов, но играли нервозно. В перерыве успокоили игроков, забили свои голы, владели преимуществом и логически завершили этот путь.
Путь «Динамо» – это поиск баланса, сочетание опыта и молодости. Мы знаем, как работает наша школа. Сегодня мы знали, что опытные игроки используют те моменты, которые у них будут.
Мы еще не попали в Лигу Европы, нам нужно сначала пройти квалификацию. Мы видели путь «Чернигова», как они шли в финал, но опыт сегодня победил.
Перед нами стояла задача выиграть Кубок, мы это сделали. Когда я принимал команду, она была седьмой, теперь мы гарантировали четвертое место. Однако есть много проблем, которые нужно решать», – сказал Костюк.
