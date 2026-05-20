В среду, 20-го мая, состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором сразятся «Чернигов» и киевское «Динамо». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Претендент на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ против претендента на вылет из Первой лиги. Кажется, в этом финале все должно быть более чем очевидно. Но Кубок на то и хорош, что есть всего один матч в дуэли между командами, поэтому возможен любой сценарий. Так или иначе, но в «Чернигов» не особо верили и перед полуфиналом против «Металлиста 1925», но история распорядилась иначе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Чернигов» – «Динамо» Киев