Игрок сборной Украины отказался продлевать контракт с Динамо

Защитник сборной Украины Александр Караваев отказался продлевать контракт с киевским «Динамо», который истекает после завершения нынешнего сезона.

Опытный 33-летний футболист сообщил о своем решении руководству клуба – 30 июня игрок получит статус свободного агента и сможет продолжить карьеру в другой команде.

Караваев присоединился к «бело-синим» в июле 2019 года, когда перешел из луганской «Зари» за 2,5 миллиона евро. В течеии карьеры защитник выступал также за «Шахтер», «Севастополь» и «Фенербахче».

В составе киевского клуба провел 215 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 26 результативных передач. С «Динамо» дважды становился чемпионом Украины, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

В нынешнем сезоне Караваев 31 раз выходил на поле, записав на свой счет четыре гола и пять результативных передач. Трансферная стоимость украинца составляет 1,2 миллиона евро.