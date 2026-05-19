  4. Игрок сборной Украины отказался продлевать контракт с Динамо
19 мая 2026, 13:49
Защитник сборной Украины Александр Караваев отказался продлевать контракт с киевским «Динамо», который истекает после завершения нынешнего сезона.

Опытный 33-летний футболист сообщил о своем решении руководству клуба – 30 июня игрок получит статус свободного агента и сможет продолжить карьеру в другой команде.

Караваев присоединился к «бело-синим» в июле 2019 года, когда перешел из луганской «Зари» за 2,5 миллиона евро. В течеии карьеры защитник выступал также за «Шахтер», «Севастополь» и «Фенербахче».

В составе киевского клуба провел 215 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 26 результативных передач. С «Динамо» дважды становился чемпионом Украины, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

В нынешнем сезоне Караваев 31 раз выходил на поле, записав на свой счет четыре гола и пять результативных передач. Трансферная стоимость украинца составляет 1,2 миллиона евро.

Реально никакой потери для Динамо. Дорогу молодым!
Аж не верится. Неужели правда? Приспособлемец не захотел продлевать контракт- надо же
Пафосно и потужно☝️
