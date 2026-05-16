Игрок сборной Украины провёл переговоры с Динамо. Планирует играть 3-4 года
Караваев – о будущем
Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев высказался о своём будущем в футболе.
– У тебя летом истекает контракт с «Динамо»?
– Да, в июне.
– Обсуждалось ли продление сотрудничества с «Динамо»?
– Разговоры о продлении контракта уже были. Доиграем сезон, а потом все решим.
– Какое у тебя сейчас главное желание?
– Сейчас все мое внимание сосредоточено на оставшихся матчах. После завершения сезона сделаю определенные выводы. Пока рано о чем-то говорить.
– Сколько планируешь еще играть в футбол?
– Еще года три-четыре – это точно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
