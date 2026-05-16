  4. Игрок сборной Украины провёл переговоры с Динамо. Планирует играть 3-4 года
Игрок сборной Украины провёл переговоры с Динамо. Планирует играть 3-4 года

Караваев – о будущем

ФК Динамо. Александр Караваев

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев высказался о своём будущем в футболе.

– У тебя летом истекает контракт с «Динамо»?

– Да, в июне.

– Обсуждалось ли продление сотрудничества с «Динамо»?

– Разговоры о продлении контракта уже были. Доиграем сезон, а потом все решим.

– Какое у тебя сейчас главное желание?

– Сейчас все мое внимание сосредоточено на оставшихся матчах. После завершения сезона сделаю определенные выводы. Пока рано о чем-то говорить.

– Сколько планируешь еще играть в футбол?

– Еще года три-четыре – это точно.

Александр Караваев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Так можна і десять років ще грати, не особливо втомлюючись
