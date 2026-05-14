Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРАВАЕВ: «У Динамо – непростой график. Играем через два дня на третий»
Украина. Премьер лига
14 мая 2026, 22:17 | Обновлено 14 мая 2026, 22:18
135
0

КАРАВАЕВ: «У Динамо – непростой график. Играем через два дня на третий»

Защитник команды прокомментировал победу в матче УПЛ против Колоса

14 мая 2026, 22:17 | Обновлено 14 мая 2026, 22:18
135
0
КАРАВАЕВ: «У Динамо – непростой график. Играем через два дня на третий»
ФК Динамо. Александр Караваев

Защитник Динамо Александр Караваев пообщался с журналистами в микст-зоне после матча 28-го тура УПЛ против Колоса (2:1).

– Динамо сегодня побеждает Колос, но матч оказался непростым. Какие впечатления от игры?

– В первом тайме нам многое удавалось, реализовали свои моменты и могли забивать еще больше. До перерыва соперник также мог забивать, но Руслан Нещерет действовал великолепно. Мы были настроены продолжать в том же духе, но, к сожалению, во втором тайме часто теряли мяч, и, как следствие, соперник создал много атак на наши ворота. Нужно действовать смелее и придерживаться игровой дисциплины.

– До финала Кубка Украины против Чернигова остается неделя. Как команда будет готовиться к этому поединку?

– Впереди еще матч против Полтавы в чемпионате, он станет частью подготовки. У нас непростой график, играем через два дня на третий, а затем – через три на четвертый. Нужно выдержать этот ритм и идти от игры к игре.

– Андрей Ярмоленко сегодня отметился 122-м голом в чемпионате Украины, приблизившись к бомбардирскому рекорду…

– Хочется, чтобы Андрей как можно быстрее побил это достижение. Это станет выдающимся событием для украинского футбола. Он не нападающий, а вингер, также пять лет играл за границей, но все равно близок к рекорду. Это подчеркивает его мастерство.

По теме:
ПИХАЛЕНОК: «То, что Динамо идет на четвертой позиции, – это недопустимо»
Сын руководителя Полесья будет работать коммерческим директором ЛНЗ
МИХАВКО: «Надо двигаться дальше. Вы сами знаете, что впереди у Динамо»
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Караваев Динамо - Колос Колос Ковалевка
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усиление для Ротаня. Полесье может купить игрока из чемпионата Франции
Футбол | 14 мая 2026, 22:28 0
Усиление для Ротаня. Полесье может купить игрока из чемпионата Франции
Усиление для Ротаня. Полесье может купить игрока из чемпионата Франции

Команде предложили Ибрагима Фофана

Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Футбол | 14 мая 2026, 09:29 11
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года

Моуриньо станет наставником «бланкос»

Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Теннис | 13.05.2026, 23:23
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Футбол | 14.05.2026, 15:10
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
ФОТО. Ахметов провел встречу с Тураном, Срной и Палкиным
Футбол | 14.05.2026, 16:57
ФОТО. Ахметов провел встречу с Тураном, Срной и Палкиным
ФОТО. Ахметов провел встречу с Тураном, Срной и Палкиным
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
13.05.2026, 08:38 5
Футбол
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 53
Бокс
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
14.05.2026, 09:15
Футбол
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
13.05.2026, 23:53 7
Теннис
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
13.05.2026, 04:27 27
Футбол
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
Решение принято. Команда УПЛ прекратит существование, это поможет другим
13.05.2026, 09:29 10
Футбол
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
Александр УСИК: «Этот супертяж – машина. Он станет абсолютом»
14.05.2026, 05:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем