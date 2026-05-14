КАРАВАЕВ: «У Динамо – непростой график. Играем через два дня на третий»

Защитник Динамо Александр Караваев пообщался с журналистами в микст-зоне после матча 28-го тура УПЛ против Колоса (2:1).

– Динамо сегодня побеждает Колос, но матч оказался непростым. Какие впечатления от игры?

– В первом тайме нам многое удавалось, реализовали свои моменты и могли забивать еще больше. До перерыва соперник также мог забивать, но Руслан Нещерет действовал великолепно. Мы были настроены продолжать в том же духе, но, к сожалению, во втором тайме часто теряли мяч, и, как следствие, соперник создал много атак на наши ворота. Нужно действовать смелее и придерживаться игровой дисциплины.

– До финала Кубка Украины против Чернигова остается неделя. Как команда будет готовиться к этому поединку?

– Впереди еще матч против Полтавы в чемпионате, он станет частью подготовки. У нас непростой график, играем через два дня на третий, а затем – через три на четвертый. Нужно выдержать этот ритм и идти от игры к игре.

– Андрей Ярмоленко сегодня отметился 122-м голом в чемпионате Украины, приблизившись к бомбардирскому рекорду…

– Хочется, чтобы Андрей как можно быстрее побил это достижение. Это станет выдающимся событием для украинского футбола. Он не нападающий, а вингер, также пять лет играл за границей, но все равно близок к рекорду. Это подчеркивает его мастерство.