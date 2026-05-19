Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
19 мая 2026, 18:48
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната

Киевляне ищут нападающего и защитника

Журналист Виктор Вацко рассказал о трансферных приоритетах киевского «Динамо» на летнее трансферное окно.

По его информации, клуб уже находится на продвинутой стадии переговоров по усилению позиции центрального защитника.

Отдельно журналист отметил, что «Динамо» продолжает поиск нападающего. После неудачной истории с потенциальным подписанием Бабукарра Фаала клуб изменил подход к профилю форварда. Вместо классического таргетмена команда рассматривает более мобильного нападающего, который может действовать на флангах, открываться за спинами защитников и сочетать скорость с высокой интенсивностью работы без мяча, похожего на Ваната.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Вацко трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
Надо 3
Змінив підхід, бо бюджет на трансфери суркєз виділив 20 тисяч гривень 🤣
