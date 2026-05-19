Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната

Журналист Виктор Вацко рассказал о трансферных приоритетах киевского «Динамо» на летнее трансферное окно.

По его информации, клуб уже находится на продвинутой стадии переговоров по усилению позиции центрального защитника.

Отдельно журналист отметил, что «Динамо» продолжает поиск нападающего. После неудачной истории с потенциальным подписанием Бабукарра Фаала клуб изменил подход к профилю форварда. Вместо классического таргетмена команда рассматривает более мобильного нападающего, который может действовать на флангах, открываться за спинами защитников и сочетать скорость с высокой интенсивностью работы без мяча, похожего на Ваната.