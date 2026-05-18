В понедельник, 18 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Кудровка» встретится с ЛНЗ. Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», игра начнется в 13:00.

В прошлом туре новичок УПЛ одержал дебютную победу под руководством Протченко, обыграв обескровленный «Рух». Однако вчерашняя победа «Оболони» снова увеличила отставание «Кудровки» от спасительного 12-го места в турнирной таблице. Теоретически команда с Черниговщины еще может обойти «пивоваров» за место под солнцем, но для этого «Кудровке» нужно выигрывать два последних поединка, а это будет еще тот квест, ведь их соперники ЛНЗ и «Динамо» вряд ли планируют терять зачетные баллы в борьбе за распределение мест среди призеров в турнирной таблице.

Напомним, что в первом круге ЛНЗ обыграл «Кудровку» со счетом 1:0.

