Кудровка – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В погоне за «серебром» ошибок больше прощать не будут

В понедельник, 18 мая, в Ровно на стадионе «Авангард» состоится матч двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Кудровка» и черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток рефери Алексея Деревинского из Киева прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Кудровка


Каков результат эксперимента руководства «Кудровки» со сменой главного тренера в конце сезона ради, казалось бы, благой цели – помочь команде удержаться в «элитном» дивизионе в дебютном сезоне? Тут, для начала, нужно определить ракурс, под которым оценивать выступления коллектива теперь уже Александра Протченко. Посреди прошлой недели «ястребы» добыли стратегически важную победу над львовским «Рухом» (2:1), и теперь им точно не грозит опережение со стороны «желто-черных».

Но на этом хорошие новости для «Кудровки» себя исчерпали. Особенно в тот момент, когда стало известно про неожиданно уверенную победу «Оболони» над ковалевским «Колосом» в минувшие выходные (2:0). А ведь именно команду Александра Антоненка и был расчет со стороны «ястребов» сместить в зону переходных матчей, где сейчас и находится команда Протченко. Теперь для выполнения этой задачи есть только один доступный вариант.

Необходимо выиграть оба финальных матча основной части сезона. А соперники там, ни много, ни мало, ЛНЗ и киевское «Динамо». То есть, по большому счету, нам необходимо увидеть сенсацию в завершении чемпионата, которая перекроит сценарии не только в нижней, но и в верхней части турнирной таблицы. И это еще с тем расчетом, что у ЛНЗ после, предположим, поражения от «Кудровки», останется желание обыгрывать ту же «Оболонь» в последнем туре. Сценарии максимально сложно реализуемые для команды Протченко, как ни крути. Вот и цена упущенной победы над «пивоварами» почти три недели назад (1:1).

ЛНЗ


По большому счету, черкасскому ЛНЗ в погоне за историческим для клуба «серебром» по итогам текущего сезона должно быть все равно на какие-то претензии «Кудровки» на спасение. Команда Виталия Пономарева и без того почти месяц занималась тем, что дарила очки всем соперникам из верхней части турнирной таблицы, кроме «Кривбасса» (3:0), в результате чего сначала была вынуждена забыть о чемпионской гонке, а потом и вовсе провалилась на третью строчку.

Как бы странно ни звучало, а благодарить «сиреневые» сейчас должны исключительно «Эпицентр», которому хватило храбрости зацепиться за победу в игре против «Полесья» посреди прошлой недели (3:2). После чего ЛНЗ обыграл СК «Полтава» (2:0), и вновь вернулся на вторую позицию в турнирной таблице. Таким образом в матчах против «Кудровки» и «Оболони» будет продолжаться оборона этого рубежа для команды Пономарева, тогда как «Полесье» в параллельном режиме сыграет против «Зари» и «Руха».

Очевидно, что все карты, как и преимущество в два очка, находятся в руках команды Пономарева. А возможная осечка «волков» Руслана Ротаня в столице на поле «мужиков» Виктора Скрипника, которые всячески показывают, что не хотят просто махнуть рукой на завершающую стадию текущего сезона, даст возможность ЛНЗ вздохнуть с облегчением. Осталось только самим обыграть соперников, которые будут цепляться за последний шанс в борьбе за выжыивание. И делать это без дисквалифицированного за перебор желтых карточек Артура Рябова. Посмотрим, чем это обернется для центра поля Пономарева.

История встреч


Футбольные пути «Кудровки» и ЛНЗ ранее пересекались 1 раза: победа «сиреневых» в первом круге за счет гола Марка Ассинора.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Алексей Деревинский из Киева, который на своем счету имеет 56 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Алексей Миронов и Светлана Грушко, а резервным арбитром отработает Иван Салаш. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Шандором и Александром Омельченко. У Деревинского нет опыта проведения матчей с участием «Кудровки», тогда как с ЛНЗ он пересекался 4 раза – 4 победы.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 7.37 для «Кудровки» и 1.50 для ЛНЗ. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Ориентировочные составы


«Кудровка»: Яшков – Фарина, Мачелюк, Векляк, Гусев – Думанюк, Кая – Глущенко, Сторчоус, Козак – Овусу.

«ЛНЗ»: Паламарчук – Горин, Дидык, Драмбаев – Дайко – Кузык, Твердохлеб, Пастух, Г. Пасич – Микитишин, Ассинор.

