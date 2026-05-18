Всё только начинается. Кудровка победила ЛНЗ

Предпоследний тур УПЛ завершался матчем с участием «Кудровки» и ЛНЗ. Команда Протченко в случае трех очков могла бы приблизиться к остальным конкурентам в борьбе за выживание, тогда как черкасскому клубу успех в этом противостоянии окончательно гарантировал бы серебряные медали УПЛ.

Оба тренера почти не меняли победные составы за исключением дисквалифицированного Рябова у гостей, вместо которого вышел Якубу.

Со старта игры активнее выглядели именно подопечные Пономарева, которые и создали первый момент в игре, правда, Яшков парировал удар Дидыка со штрафного. Особенно у гостей выделялся Ассинор, но ему только один раз удалось оказаться на ударной позиции за весь тайм. По-настоящему реальный шанс забивать имел Твердохлиб, однако атакующий хавбек ЛНЗ с нескольких метров умудрился не попасть в ворота, и к тому же получил травму, из-за чего покинул поле еще перед свистком на перерыв.

Во втором тайме ЛНЗ старался всеми силами забить и закрыть вопросы на счет звания вице-чемпиона, однако удары Пасича, Дидыка и Горина были неточными. Ближе всех к взятию ворот был Кравчук, первый выстрел которого отразил Яшков, но на добивании игрок не смог поразить ворота.

Казалось, что игра завершится ничьей, однако «Кудровка» неожиданно забила. Свитюха, вышедший на замену, эффектно замкнул навес Козака, удар которого оказался для Паламарчука из разряда не берущихся. Команда Протченко могла забить еще и второй мяч, но Козаку помешал забить Горин, а удар Думанюка потащил Паламарчук.

Таким образом, «Кудровка» набрала 28 очков, и остается на расстоянии трех очков для избежания переходных поединков. ЛНЗ же прервал серию из четырех матчей без поражений, и потерпел 30-й проигрыш с момента выступлений в элите украинского футбола.

В заключительном туре «Кудровка» встретится с «Динамо» 24 мая, а ЛНЗ в тот же день сыграет против «Оболони».

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Кудровка» – ЛНЗ - 1:0

Гол: Свитюха, 80

Предупреждения: Свитюха, 70, Овусу, 72 – Горин, 81

«Кудровка»: Яшков – Фарина, Коллахуазо, Векляк, Мачелюк – Думанюк, Макоссо (Нагнойный, 74) – Глущенко (Свитюха, 66), Сторчоус (Потимков, 85), Козак – Овусу (Легостаев, 74)

ЛНЗ: Паламарчук – Кузык, Драмбаев, Горин, Пасич – Дидык – Микитишин (Яшари, 70), Пастух, Якубу (Муравский, 63), Твердохлиб (Танковский, 45+1) – Ассинор (Кравчук, 63)

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион: «Авангард» (Ровно)

Удары (в створ): 7 (1) – 14 (4)

Угловые: 2 – 4

Оффсайды: 1 – 3

Температура: 18°C