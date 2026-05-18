Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка – ЛНЗ – 1:0. Сенсация в Ровно. Видео голов и обзор матча
Кудровка
18.05.2026 13:00 – FT 1 : 0
ЛНЗ
18 мая 2026, 15:05 |
Кудровка – ЛНЗ – 1:0. Сенсация в Ровно. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

В понедельник, 18 мая 2026 года, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между «Кудровкой» и «ЛНЗ».

Команды встретились на стадионе «Авангард» в Ровно. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу номинальных хозяев поля.

«Кудровка» считалась аутсайдером поединка, но неожиданно одержала победу.

Украинская Премьер-лига 2025/26. 29-й тур, 18 мая
Кудровка – ЛНЗ – 1:0
Гол: Свитюха, 80

ГОЛ, 1:0! Денис Свитюха, 80 мин.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Свитюха (Кудровка), асcист Александр Козак.
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кудровка Кудровка - ЛНЗ видео голов и обзор Денис Свитюха
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 3
Таке відчуття що лнз тупо злило гру
у меня складывается "комфортная уверенность", что второе место в УПЛ не хочет занимать, ни Кудрiвка, ни Полiсся
