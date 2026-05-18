  4. РУУД: «В футболе иначе. Когда вы уступаете Норвегии, мы можем пошутить»
18 мая 2026, 00:45 | Обновлено 18 мая 2026, 01:44
РУУД: «В футболе иначе. Когда вы уступаете Норвегии, мы можем пошутить»

Речь Каспера на церемонии награждения после поражения Яннику Синнеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Представитель Норвегии Каспер Рууд проиграл в финальном поединке лидеру мирового рейтинга ATP, итальянцу Яннику Синнеру на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме.

Рууд выступил с речью на церемонии награждения и немного пошутил:

«Прежде всего нужно поздравить Янника с его первым титулом здесь, дома. То, что ты делаешь в этом году, трудно описать любыми словами. Как человек, который тоже иногда играет в теннис на высоком уровне... осознать, чего ты добился, действительно очень сложно. Для меня большая честь наблюдать за твоей игрой. Поздравляю тебя с тем, что ты вошел в историю. Невероятный результат для тебя в первую очередь, для страны и команды. Это невероятно.

Благодарю свою команду, Это был особенный год для меня на корте и вне его. Я недавно стал папой. Мы привезли ее сюда (дочь), и она оказалась талисманом удачи. Мы попробуем взять ее с собой снова в следующем году и посмотрим, сможем ли мы выиграть для нее турнир. Это было прекрасное время для нас.

Также хочу еще сказать, что вы делаете невероятную работу в итальянской федерации тенниса. С тем, что делает Янник, и даже после него, у вас есть шесть, семь, восемь невероятных игроков, которые покоряют теннисный мир. Я знаю, что в футболе история сейчас немного другая (смеется). Извините. Когда вы проигрываете Норвегии, мы мы имеем право немного пошутить».

Ранее сборная Норвегии дважды обыграла Италию в квалификации чемпионата мира-2026. Сборная Италии вынуждена была играть плей-офф, где сенсационно проиграла Боснии и Герцеговине.

Алина Грушко
