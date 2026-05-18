СИННЕР: «Прошло 50 лет со дня последней победы итальянца здесь, в Риме»
Речь Янника на церемонии награждения после победы над Каспером Руудом
17 мая лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер впервые завоевал трофей грунтового турнира ATP 1000 в Риме.
Синнер одолел норвежца Каспера Рууда (ATP 25) за 1 час и 45 минут в двух сетах – 6:4, 6:4.
«Каспер, прежде всего поздравляю тебя и всю твою команду. Очень приятно видеть, что ты снова выступаешь на самом высоком уровне в нашем спорте. Сейчас, для тебя лично, впереди самый важный турнир. Желаю тебе всего наилучшего. Я также рад, что вне корта у тебя все складывается хорошо – у тебя и твоей невесты. Желаю вам всего самого лучшего в будущем.
Спасибо огромное моей команде, спасибо за все, что вы для меня делаете. Спасибо моим физиотерапевтам, что вы смогли подготовить мое тело, что вы заботитесь обо мне неделя за неделей. И мое тело в наилучшей возможной форме и готово к таким результатам. Так что спасибо.
Приятно видеть здесь Адриано (Панатта), мистера президента (Серджо Маттарелла – президент Италии). Я всегда очень эмоционально реагирую, когда мистер Маттарелла здесь. Всегда (смеется).
Прошло 50 лет с тех пор, как итальянец в последний раз выигрывал здесь…дома...в Риме. Я действительно счастлив. Невероятные последние два с половиной месяца… Пытаюсь делать все, что в моих силах. Не каждый день конечно (смеется), но я очень-очень счастлив. Очевидно, что я не могу сказать, что я видел как вы побеждаете здесь (обращаясь к Адриано Панатти), даже мои родители еще не были вместе тогда (смеется).
Благодарен публике, организаторам турнира. С первого дня это было огромным удовольствием играть здесь. Большое спасибо за поддержку. Спасибо за все, что вы мне дали. Это были действительно долгие две недели. Спасибо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер хочет видеть в команде Ахмеда Кутуджу
Лидер мирового рейтинга ATP одолел Каспера Рууда на пути к трофею