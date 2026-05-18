18 мая 2026, 01:43
СИННЕР: «Прошло 50 лет со дня последней победы итальянца здесь, в Риме»

Речь Янника на церемонии награждения после победы над Каспером Руудом

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

17 мая лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер впервые завоевал трофей грунтового турнира ATP 1000 в Риме.

Синнер одолел норвежца Каспера Рууда (ATP 25) за 1 час и 45 минут в двух сетах – 6:4, 6:4.

«Каспер, прежде всего поздравляю тебя и всю твою команду. Очень приятно видеть, что ты снова выступаешь на самом высоком уровне в нашем спорте. Сейчас, для тебя лично, впереди самый важный турнир. Желаю тебе всего наилучшего. Я также рад, что вне корта у тебя все складывается хорошо – у тебя и твоей невесты. Желаю вам всего самого лучшего в будущем.

Спасибо огромное моей команде, спасибо за все, что вы для меня делаете. Спасибо моим физиотерапевтам, что вы смогли подготовить мое тело, что вы заботитесь обо мне неделя за неделей. И мое тело в наилучшей возможной форме и готово к таким результатам. Так что спасибо.

Приятно видеть здесь Адриано (Панатта), мистера президента (Серджо Маттарелла – президент Италии). Я всегда очень эмоционально реагирую, когда мистер Маттарелла здесь. Всегда (смеется).

Прошло 50 лет с тех пор, как итальянец в последний раз выигрывал здесь…дома...в Риме. Я действительно счастлив. Невероятные последние два с половиной месяца… Пытаюсь делать все, что в моих силах. Не каждый день конечно (смеется), но я очень-очень счастлив. Очевидно, что я не могу сказать, что я видел как вы побеждаете здесь (обращаясь к Адриано Панатти), даже мои родители еще не были вместе тогда (смеется).

Благодарен публике, организаторам турнира. С первого дня это было огромным удовольствием играть здесь. Большое спасибо за поддержку. Спасибо за все, что вы мне дали. Это были действительно долгие две недели. Спасибо».

