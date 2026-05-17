Париж – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 мая в 22:00 поединок чемпионата Франции
17 мая состоится заключительный 34-й тур французской Лиги 1.
В этот день запланировано столичное дерби: «Париж» примет на своей арене «Stade Jean Bouin» нового чемпиона – ПСЖ.
Матч, как и весь тур, начнется в 22:00 по киевскому времени.
ПСЖ досрочно завоевал золото лиги, поэтому команда уже не опустится ниже первого места – 76 очков. А вот «Париж» занимает 11-е место в таблице (41 балл).
По ходу сезона команды встречались дважды: сначала 4 января ПСЖ одержал победу в Лиге 1 (2:1), а затем 12 января «Париж» взял реванш в Кубке Франции (1:0).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
