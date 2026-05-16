Карпаты Львов

В воскресеснье, 17 мая, «Карпаты» на стадионе «Украина» сыграют матч 29-го тура УПЛ против турнирных соседей из «Вереса». Для «красно-черных» это будет последний гостевой матч текущего чемпионата.

Карпаты

«Карпаты» в прошлом туре в гостях сыграли вничью с «Металлистом 1925» со счетом 2:2 и остались на 9-м месте. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес отметил: «Ощущение несколько горькое, поскольку мы были близки к одержанию победы. Но тем не менее, неделя показалась нелегкой. У нас на этой неделе семь футболистов выбыли из тренировочного процесса. Хочу отметить старания футболистов – как они смогли поменять ход поединка во втором тайме. Также следует отметить тех игроков, которые к концу сезона смогли к нам присоединиться».

В составе «зелено-белых» дубль оформил Амвросий Чачуа, который вошел в символическую сборную 28-го тура УПЛ. Беспроигрышная домашняя серия «Карпат» длится в чемпионате 4 игры: две победы и две ничьи. «Зелено-белые» дома могут в 10-й раз сыграть вничью в УПЛ. Ветеран львовского клуба Чачуа может провести 150-й матч в чемпионатах.

Верес

В предыдущем туре «Верес» дома встречался с «Кривбассом» и уступил со счетом 1:3. После игры главный тренер «красно-черных» Олег Шандрук отметил: «Это была неплохая, достаточно динамичная игра. Сейчас очень важно сделать верный анализ. Это касается, в том числе, и линии атаки. У нас есть два пути после финиша чемпионата. Первый – развивать игроков, на которых мы будем рассчитывать, улучшать их качества. Потому что у нас есть молодежь, с которой можно работать. И второй – заниматься селекцией, чтобы улучшить результативность».

Подопечные Олега Шандрука находятся на 10-м месте, отставая от «Карпат» на 7 очков. Безвыигрышная серия «Вереса» в УПЛ длится 4 игры: две ничьи и два поражения. «Красно-черные» при Олеге Шандруке могут одержать 10-ю гостевую победу в УПЛ или провести 60-й выездной безголевой матч в чемпионатах.

Статистика встреч

Ранее «Карпаты» и «Верес» провели три матча в УПЛ: «зелено-белые» один раз побеждали и две встречи завершились вничью. Предыдущая игра чемпионата на поле львовского клуба состоялась еще 7 декабря 2024 года и тогда хозяева победили со счетом 5:0, одержав свою самую крупную победу в УПЛ.

Фемида

Арбитром матча назначен Сергей Задиран (Киевская область), для которого это будет 18-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели одну игру и сыграли вничью. «Верес» при Задиране провел два матча, по разу сыграв вничью и проиграв.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» не проигрывают дома на протяжении четырех игр. В предыдущих четырех матчах «Верес» не побеждал. Прогнозируем победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Домчак, Сыч, Холод, Бабогло, Лях, Эдсон, Чачуа, Рубчинский, Костенко, Алькайн, Карабин.

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Вовченко, Смиян, Харатин, Клец, Бойко, Шарай, Гонсалвеш, Фабрисио.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.7 для «Карпат» и 5.02 для «Вереса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.