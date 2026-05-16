Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Карпаты Львов
17.05.2026 18:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 20:07 |
113
0

Карпаты – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Заключительный в сезоне выездной матч «Вереса»

16 мая 2026, 20:07 |
113
0
Карпаты – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресеснье, 17 мая, «Карпаты» на стадионе «Украина» сыграют матч 29-го тура УПЛ против турнирных соседей из «Вереса». Для «красно-черных» это будет последний гостевой матч текущего чемпионата.

Карпаты

«Карпаты» в прошлом туре в гостях сыграли вничью с «Металлистом 1925» со счетом 2:2 и остались на 9-м месте. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес отметил: «Ощущение несколько горькое, поскольку мы были близки к одержанию победы. Но тем не менее, неделя показалась нелегкой. У нас на этой неделе семь футболистов выбыли из тренировочного процесса. Хочу отметить старания футболистов – как они смогли поменять ход поединка во втором тайме. Также следует отметить тех игроков, которые к концу сезона смогли к нам присоединиться».

В составе «зелено-белых» дубль оформил Амвросий Чачуа, который вошел в символическую сборную 28-го тура УПЛ. Беспроигрышная домашняя серия «Карпат» длится в чемпионате 4 игры: две победы и две ничьи. «Зелено-белые» дома могут в 10-й раз сыграть вничью в УПЛ. Ветеран львовского клуба Чачуа может провести 150-й матч в чемпионатах.

Верес

В предыдущем туре «Верес» дома встречался с «Кривбассом» и уступил со счетом 1:3. После игры главный тренер «красно-черных» Олег Шандрук отметил: «Это была неплохая, достаточно динамичная игра. Сейчас очень важно сделать верный анализ. Это касается, в том числе, и линии атаки. У нас есть два пути после финиша чемпионата. Первый – развивать игроков, на которых мы будем рассчитывать, улучшать их качества. Потому что у нас есть молодежь, с которой можно работать. И второй – заниматься селекцией, чтобы улучшить результативность».

Подопечные Олега Шандрука находятся на 10-м месте, отставая от «Карпат» на 7 очков. Безвыигрышная серия «Вереса» в УПЛ длится 4 игры: две ничьи и два поражения. «Красно-черные» при Олеге Шандруке могут одержать 10-ю гостевую победу в УПЛ или провести 60-й выездной безголевой матч в чемпионатах.

Статистика встреч

Ранее «Карпаты» и «Верес» провели три матча в УПЛ: «зелено-белые» один раз побеждали и две встречи завершились вничью. Предыдущая игра чемпионата на поле львовского клуба состоялась еще 7 декабря 2024 года и тогда хозяева победили со счетом 5:0, одержав свою самую крупную победу в УПЛ.

Фемида

Арбитром матча назначен Сергей Задиран (Киевская область), для которого это будет 18-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели одну игру и сыграли вничью. «Верес» при Задиране провел два матча, по разу сыграв вничью и проиграв.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» не проигрывают дома на протяжении четырех игр. В предыдущих четырех матчах «Верес» не побеждал. Прогнозируем победу хозяев поля.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Домчак, Сыч, Холод, Бабогло, Лях, Эдсон, Чачуа, Рубчинский, Костенко, Алькайн, Карабин.

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Вовченко, Смиян, Харатин, Клец, Бойко, Шарай, Гонсалвеш, Фабрисио.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.7 для «Карпат» и 5.02 для «Вереса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
17 мая 2026 -
18:00
Верес
Победа Карпат 1.7 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Нападающий Кривбасса ПАРАКО: «Надеемся одержать победу над Шахтером»
Игорь КРАСНОПИР: «На сто процентов готов к дебюту в еврокубках»
Битва за УПЛ. Черноморец устоял в противостоянии с Левым Берегом
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Верес Ровно
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Теннис | 16 мая 2026, 14:39 15
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме
Отложенный подарок. Ястремская выстрадала путевку в финал WTA 125 в Парме

Даяна вырвала победу у Джессики Бузас Манейро и поборется за трофей турнира в Италии

Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Футбол | 16 мая 2026, 11:32 4
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»

Легендарный тренер похвалил «Эпицентр»

Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Футбол | 16.05.2026, 08:25
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Челси – Ман Сити – 0:1. Шедевр Семеньо в финале Кубка. Видео гола и обзор
Футбол | 16.05.2026, 18:56
Челси – Ман Сити – 0:1. Шедевр Семеньо в финале Кубка. Видео гола и обзор
Челси – Ман Сити – 0:1. Шедевр Семеньо в финале Кубка. Видео гола и обзор
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Хоккей | 16.05.2026, 00:05
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
15.05.2026, 01:45
Теннис
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 78
Теннис
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
Сергей Ребров выбрал себе новую команду и выдвинул жесткие условия
15.05.2026, 08:08 44
Футбол
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 9
Футбол
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
Шанс для Свитолиной. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 06:45 7
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины неожиданно остался без клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины неожиданно остался без клуба
15.05.2026, 14:32
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем