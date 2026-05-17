Карпаты Львов

В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Карпаты» и «Верес». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

Команды находятся на соседних местах турнирной таблицы, но при этом львовяне опережают ровенчан на семь очков. «Карпаты» имеют в своем пассиве трехматчевую безвыигрышную серию (1 поражение и 2 ничьи), а «Верес» не побеждал в четырех предыдущих встречах (2 поражения и 2 ничьи). Предстоящий поединок может стать 150-м в УПЛ для полузащитника львовской команды Амвросия Чачуа. В первом круге команды сыграли в безголевую ничью.

