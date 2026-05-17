Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Карпат: «Арбитр не увидел. Аннулированный гол – это был гол»
Премьер-лига
Карпаты Львов
17.05.2026 18:00 – FT 2 : 0
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 23:33 | Обновлено 18 мая 2026, 00:04
245
0

Тренер Карпат: «Арбитр не увидел. Аннулированный гол – это был гол»

Фран Фернандес – о матче с «Вересом»

17 мая 2026, 23:33 | Обновлено 18 мая 2026, 00:04
245
0
Тренер Карпат: «Арбитр не увидел. Аннулированный гол – это был гол»
ФК Карпаты. Фран Фернандес

Тренер львовских «Карпат» Фран Фернандес подвел итоги матча с «Вересом» (Ровно) в 29-м туре Украинской Премьер-лиги. Подопечные испанца одержали домашнюю победу со счетом 2:0 – оба гола в активе Владислава Бабогло.

– Я счастлив и доволен тем, как сегодня футболисты выложились. Напомню, что перед этим у нас было два непростых выезда, мы играли против двух сложных соперников. Думаю, в предыдущих матчах команда заслуживала большего количества очков. Тем не менее сегодня футболисты были вынуждены приложить сверхусилия, поскольку у нас выпало немало игроков из тренировочного процесса. Считаю, что команда сегодня показала цельную игру от начала до конца. Мы показали хороший футбол, создали много моментов и самое главное – сохранили свои ворота «сухими». Также стоит отметить дебют воспитанника Академии футбола «Карпаты», что свидетельствует о хорошей работе с молодыми футболистами.

– В последних матчах были проблемы с центральным нападающим. Видно, что это не позиция Ярослава Карабина. Довольны ли вы его игрой? И, возможно, стоит поставить Владислава Бабогло на эту позицию, учитывая его результативность?

– Карабин проделал хорошую работу. Несмотря на то, что это не его позиция, он во многом нам помогал. В перерыве я решил сделать замену и выпустить Бруниньо, потому что нам не хватало последнего паса и удара. Именно этим он может выделяться. Мы также обсуждали перестановки – Костенко и Бруно. Во втором тайме мы больше доминировали, создали больше моментов, и, думаю, эти ротации пошли нам на пользу.

– Эпизод с возможным пенальти. На удар с точки претендовали три игрока, они спорили за мяч. Кто определяет, кто бьет пенальти в «Карпатах»?

– Бруно у нас был штатным пенальтистом в предыдущих матчах. Сегодня сложилась ситуация, что несколько игроков хотели пробить пенальти. В итоге мяч взял другой футболист. Однако ситуация развилась так, что в итоге никто пенальти не пробил. Мы должны понимать, что каждый игрок хочет забивать и отдавать ассисты, но на первом месте должна быть команда, а индивидуальные цели можно отодвинуть. Для нас важно закончить сезон с хорошими эмоциями. Сегодня был назначен другой пенальтист, и это был не Бруниньо.

– Концовка прошлого сезона для «Карпат» была напряжённой, команда «перегорела». Сейчас ситуация другая – нет турнирной мотивации. Как вы настраиваете команду?

– У нас есть свои методы. Мы формируем коллективную мотивацию, но важна и внутренняя мотивация каждого игрока. Для нас главное – завершить сезон на хорошей ноте, порадовать болельщиков и играть за самих себя. Важно хорошо закончить сезон, потому что это закладывает фундамент на следующий. Мы приняли команду в негативной динамике, но затем ситуация улучшилась. Повторюсь: важно хорошо завершить сезон.

– Команда сегодня победила и не пропустила. В каких аспектах «Карпаты» еще нужно улучшать игру?

– В целом мы показали цельный матч. Стоит отметить и соперника – он организован и умеет создавать трудности. Первые пять минут мы играли не так, как хотели: нам хотелось больше вертикальности и игры в зоны, а затем перехода к владению. В обороне мы действовали хорошо, занимали правильные позиции и создали много моментов. Из позитивного – сегодня добавили в стандартных положениях и забили после них. Это аспект, над которым мы активно работаем.

– Сегодня было два спорных эпизода: незасчитанный гол Яна Костенко и отмененный пенальти в конце матча. Удалось ли вам их посмотреть? И как оцените работу арбитров?

– Аннулированный гол, на мой взгляд, был чистым голом. Также считаю, что пенальти в концовке не было. Но в первом тайме был момент с пенальти, который арбитр не заметил. Ничего страшного. Я не хочу переходить на личности, но в целом все проделали хорошую работу и старались. У некоторых игроков есть сомнения относительно будущего, но у нас остается еще неделя и важный матч дома. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы победить в нём.

По теме:
Арда ТУРАН: «Лига чемпионов для Шахтера – это совсем другой уровень»
ТУРАН: «Вся наука не сможет найти исчерпывающий ответ на этот вопрос»
ШАНДРУК: «Должен отметить, что сейчас Карпаты на другом уровне развития»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Карпаты - Верес Фран Фернандес пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Реал определил будущее Лунина в клубе
Футбол | 17 мая 2026, 23:22 0
Решение принято. Реал определил будущее Лунина в клубе
Решение принято. Реал определил будущее Лунина в клубе

Вратарь не впечатлил в этом сезоне, ему купят конкурента

Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Футбол | 17 мая 2026, 08:50 19
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку

Сергей Станиславович не сдержался и закрыл комментарии в Instagram

В зоне вылета. Жирона с боем проиграла Атлетико: Цыганков сыграл форвардом
Футбол | 17.05.2026, 21:56
В зоне вылета. Жирона с боем проиграла Атлетико: Цыганков сыграл форвардом
В зоне вылета. Жирона с боем проиграла Атлетико: Цыганков сыграл форвардом
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 17.05.2026, 05:32
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
БУФФОН: «Почему вы сравниваете этого вратаря со мной? Он среднего уровня»
Футбол | 17.05.2026, 00:06
БУФФОН: «Почему вы сравниваете этого вратаря со мной? Он среднего уровня»
БУФФОН: «Почему вы сравниваете этого вратаря со мной? Он среднего уровня»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 13
Футбол
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 183
Теннис
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14
Бокс
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
16.05.2026, 08:55 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
16.05.2026, 07:02 2
Футбол
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17.05.2026, 07:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем