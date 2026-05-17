Тренер Карпат: «Арбитр не увидел. Аннулированный гол – это был гол»

Тренер львовских «Карпат» Фран Фернандес подвел итоги матча с «Вересом» (Ровно) в 29-м туре Украинской Премьер-лиги. Подопечные испанца одержали домашнюю победу со счетом 2:0 – оба гола в активе Владислава Бабогло.

– Я счастлив и доволен тем, как сегодня футболисты выложились. Напомню, что перед этим у нас было два непростых выезда, мы играли против двух сложных соперников. Думаю, в предыдущих матчах команда заслуживала большего количества очков. Тем не менее сегодня футболисты были вынуждены приложить сверхусилия, поскольку у нас выпало немало игроков из тренировочного процесса. Считаю, что команда сегодня показала цельную игру от начала до конца. Мы показали хороший футбол, создали много моментов и самое главное – сохранили свои ворота «сухими». Также стоит отметить дебют воспитанника Академии футбола «Карпаты», что свидетельствует о хорошей работе с молодыми футболистами.

– В последних матчах были проблемы с центральным нападающим. Видно, что это не позиция Ярослава Карабина. Довольны ли вы его игрой? И, возможно, стоит поставить Владислава Бабогло на эту позицию, учитывая его результативность?

– Карабин проделал хорошую работу. Несмотря на то, что это не его позиция, он во многом нам помогал. В перерыве я решил сделать замену и выпустить Бруниньо, потому что нам не хватало последнего паса и удара. Именно этим он может выделяться. Мы также обсуждали перестановки – Костенко и Бруно. Во втором тайме мы больше доминировали, создали больше моментов, и, думаю, эти ротации пошли нам на пользу.

– Эпизод с возможным пенальти. На удар с точки претендовали три игрока, они спорили за мяч. Кто определяет, кто бьет пенальти в «Карпатах»?

– Бруно у нас был штатным пенальтистом в предыдущих матчах. Сегодня сложилась ситуация, что несколько игроков хотели пробить пенальти. В итоге мяч взял другой футболист. Однако ситуация развилась так, что в итоге никто пенальти не пробил. Мы должны понимать, что каждый игрок хочет забивать и отдавать ассисты, но на первом месте должна быть команда, а индивидуальные цели можно отодвинуть. Для нас важно закончить сезон с хорошими эмоциями. Сегодня был назначен другой пенальтист, и это был не Бруниньо.

– Концовка прошлого сезона для «Карпат» была напряжённой, команда «перегорела». Сейчас ситуация другая – нет турнирной мотивации. Как вы настраиваете команду?

– У нас есть свои методы. Мы формируем коллективную мотивацию, но важна и внутренняя мотивация каждого игрока. Для нас главное – завершить сезон на хорошей ноте, порадовать болельщиков и играть за самих себя. Важно хорошо закончить сезон, потому что это закладывает фундамент на следующий. Мы приняли команду в негативной динамике, но затем ситуация улучшилась. Повторюсь: важно хорошо завершить сезон.

– Команда сегодня победила и не пропустила. В каких аспектах «Карпаты» еще нужно улучшать игру?

– В целом мы показали цельный матч. Стоит отметить и соперника – он организован и умеет создавать трудности. Первые пять минут мы играли не так, как хотели: нам хотелось больше вертикальности и игры в зоны, а затем перехода к владению. В обороне мы действовали хорошо, занимали правильные позиции и создали много моментов. Из позитивного – сегодня добавили в стандартных положениях и забили после них. Это аспект, над которым мы активно работаем.

– Сегодня было два спорных эпизода: незасчитанный гол Яна Костенко и отмененный пенальти в конце матча. Удалось ли вам их посмотреть? И как оцените работу арбитров?

– Аннулированный гол, на мой взгляд, был чистым голом. Также считаю, что пенальти в концовке не было. Но в первом тайме был момент с пенальти, который арбитр не заметил. Ничего страшного. Я не хочу переходить на личности, но в целом все проделали хорошую работу и старались. У некоторых игроков есть сомнения относительно будущего, но у нас остается еще неделя и важный матч дома. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы победить в нём.