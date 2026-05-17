Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Верес – 2:0. Как Бабогло дубль положил. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Карпаты Львов
17.05.2026 18:00 – FT 2 : 0
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 20:05 | Обновлено 17 мая 2026, 20:07
342
0

Карпаты – Верес – 2:0. Как Бабогло дубль положил. Видео голов и обзор

17 мая прошел матч 29-го тура УПЛ

17 мая 2026, 20:05 | Обновлено 17 мая 2026, 20:07
342
0
Карпаты – Верес – 2:0. Как Бабогло дубль положил. Видео голов и обзор
ФК Карпаты

17 мая в 18:00 стартовал матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги между «Карпатами» (Львов) и «Вересом» (Ровно).

Местом проведения встречи стал стадион «Украина» во Львове.

Судьбу поединка определил защитник «львов» Владислав Бабогло, который забил два мяча.

Благодаря дублю Владислава львовский клуб оформил победу со счетом 2:0.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур, 17 мая

«Карпаты» – «Верес» – 2:0

Гол: Бабогло, 54

ГОЛ! 1:0, Бабогло, 54 мин.

ГОЛ! 2:0, Бабогло, 70 мин.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бабогло (Карпаты Львов), асcист Денис Мирошниченко.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бабогло (Карпаты Львов), асcист Денис Мирошниченко.
По теме:
Атлетико – Жирона. Цыганков – в старте. Видео голов и обзор (обновляется)
Уверенная победа с дублем защитника. Карпаты разобрались с Вересом
Александр РЯБОКОНЬ: «Результатом остались недовольны»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Карпаты - Верес видео голов и обзор Владислав Бабогло
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Теннис | 16 мая 2026, 22:00 180
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!

В финале Элина переиграла четвертую ракетку, в третий раз покорив столицу Италии

Капитан Черноморца собрал вещи и покинул базу одесского клуба
Футбол | 17 мая 2026, 17:16 0
Капитан Черноморца собрал вещи и покинул базу одесского клуба
Капитан Черноморца собрал вещи и покинул базу одесского клуба

У Алексея Хобленко вскоре истекает контракт

Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Футбол | 17.05.2026, 08:50
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Футбол | 16.05.2026, 19:22
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
ФОТО. Мама Римская. Церемония награждения: как Свитолиной вручали трофей
Теннис | 17.05.2026, 13:58
ФОТО. Мама Римская. Церемония награждения: как Свитолиной вручали трофей
ФОТО. Мама Римская. Церемония награждения: как Свитолиной вручали трофей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 13
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа попрощался с Русланом Малиновским
15.05.2026, 17:35 11
Футбол
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
Андреа Мальдера выбрал себе главного помощника в сборной Украины
16.05.2026, 07:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем