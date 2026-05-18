  4. Сергей Ребров провел переговоры с президентом титулованного клуба
18 мая 2026, 09:32
Сергей Ребров провел переговоры с президентом титулованного клуба

«Панатинаикос» интересуется украинцем

Президент «Панатинаикоса» Яннис Алафузос контактировал не только с Сергеем Ребровым по поводу возможного назначения на должность главного тренера команды.

Как сообщил журналист Эвангелос Михос, руководитель греческого клуба также провел переговоры с Доменико Тедеско, Марсело Гальярдо и Себастьяном Лето.

«Алафузос разговаривал не только с Ребровым. Разговоры также были с Тедеско, Гальярдо и Лето. Теперь вопрос только в том, кого он выберет», — цитирует Михоса NewsPao.

В настоящее время Тедеско возглавляет «Фенербахче», Лето работает в клубе «Кифисия», а Гальярдо находится без клуба.

