Сергей Ребров провел переговоры с президентом титулованного клуба

Президент «Панатинаикоса» Яннис Алафузос контактировал не только с Сергеем Ребровым по поводу возможного назначения на должность главного тренера команды.

Как сообщил журналист Эвангелос Михос, руководитель греческого клуба также провел переговоры с Доменико Тедеско, Марсело Гальярдо и Себастьяном Лето.

«Алафузос разговаривал не только с Ребровым. Разговоры также были с Тедеско, Гальярдо и Лето. Теперь вопрос только в том, кого он выберет», — цитирует Михоса NewsPao.

В настоящее время Тедеско возглавляет «Фенербахче», Лето работает в клубе «Кифисия», а Гальярдо находится без клуба.