Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Сборная УКРАИНЫ
16 мая 2026, 21:26 |
2942
3

Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку

Сергей Станиславович не сдержался и закрыл комментарии в Instagram

16 мая 2026, 21:26 |
2942
3 Comments
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
УАФ. Сергей Ребров

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен в качестве залога за экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По данным источников в политических кругах, Ребров мог присоединиться к сбору средств для внесения залога за Ермака, которого подозревают в деле о легализации средств в особо крупных размерах.

После появления этой информации Ребров подвергся очередной критике со стороны украинских болельщиков. Экс-наставник сборной Украины решил обезопасить себя и закрыл комментарии в социальной сети Instagram.

По теме:
«Нужно быть мелочным человеком». Глывинский — о Ярмоленко в сборной
Сколько голов нужно забить Ярмоленко, чтобы побить рекорд Шацких?
Юрист объяснила, почему Ребров был вынужден внести 30 млн залога за Ермака
Сергей Ребров Андрей Ермак
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Футбол | 16 мая 2026, 08:25 5
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси

Тренер не видит украинца в Лондоне

Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Теннис | 16 мая 2026, 17:59 8
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен

Элина и Коко точно не начнут поединок за трофей тысячника раньше 18:30 по Киеву

Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Теннис | 16.05.2026, 18:10
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Ястремская разобралась с Крейчиковой и выиграла трофей WTA 125 в Парме!
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16.05.2026, 07:54
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
ФИФА отказала Шевченко. Футболисту запретили играть за сборную Украины
Футбол | 16.05.2026, 21:46
ФИФА отказала Шевченко. Футболисту запретили играть за сборную Украины
ФИФА отказала Шевченко. Футболисту запретили играть за сборную Украины
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ребров своїм вчинком на адресу Ермака, якому немає виправдання, знищив все, чого він досяг за своє життя як футболіст-тренер-професіонал і, перш за все, як людина. Цю "печатку не змити" вже ніякими майбутніми досягненнями і вчинками. Ганьба від людей назавжди буде супроводжувати його.
Ответить
+7
Уті бозє, який ранімий
Ответить
0
Есть информация, что он сбил человека, а Ермак его в свое время отмазал. + назначение в сборную. Конечно, он ему обязан.
Ответить
-1
Популярные новости
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 5
Футбол
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
15.05.2026, 11:11 9
Футбол
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
16.05.2026, 06:31 5
Теннис
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
15.05.2026, 01:45
Теннис
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
15.05.2026, 09:06 33
Футбол
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
15.05.2026, 12:40 57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем