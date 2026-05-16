Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Сергей Станиславович не сдержался и закрыл комментарии в Instagram
Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен в качестве залога за экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
По данным источников в политических кругах, Ребров мог присоединиться к сбору средств для внесения залога за Ермака, которого подозревают в деле о легализации средств в особо крупных размерах.
После появления этой информации Ребров подвергся очередной критике со стороны украинских болельщиков. Экс-наставник сборной Украины решил обезопасить себя и закрыл комментарии в социальной сети Instagram.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер не видит украинца в Лондоне
Элина и Коко точно не начнут поединок за трофей тысячника раньше 18:30 по Киеву