  4. Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15 мая 2026, 10:25 | Обновлено 15 мая 2026, 11:14
Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров помог с залогом экс-руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, которого подозревают в легализации средств.

По информации журналиста Михаила Ткача, Ребров внес 30 миллионов гривен из необходимых 140 млн грн залога, назначенного решением Высшего антикоррупционного суда.

Ранее НАБУ и САП сообщили Ермаку о подозрении по делу о возможном отмывании 460 млн грн через элитное строительство под Киевом. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Покидьок. Одна банда.
Ответить
+21
Мразь конченная!
Ответить
+19
Дно пробивается с каждым днём всё глубже 
Ответить
+18
Ермак его в сборную устроил, теперь долг платежом красен )
Ответить
+18
Ребров котиться просто в прірву 
Ответить
+16
Ось така куйня малята 
Ответить
+15
це гарно характеризує нашу країну, рука руку миє, чи винен Єрмак? та похер, він мені допоміг лавешки зробить, я йому допоможу лавешкой вийти з під варти) а там ми ще діл наробимо
срана мафія, повиздихають коли всі можи щось і зміниться (наврят, вони виховають нове покоління таке ж саме)
Ответить
+14
От і видно, хто рулить у футболі і чому такі результати.
Ответить
+12
Мабуть і Шева теж.
Ответить
+10
Власне, це тільки підтверджує чутки, що сірожа був протеже Єрмака і саме тому став тренером збірної і так довго там протримався, особливо після провалу на Євро-24. Так що нічого нового. Тільки підтвердження, хто сірожа як людина. Жаль, футболіст він був класний, та й тренер не останній. 
Ответить
+7
Це пі*дець товариші...
Ответить
+7
Внёс капусту, сидя за бугром - что ещё нужно знать о "патриотизме" этой личности???
Все яркие воспоминания 90-х, когда под руководством Лобановского два кума творили историю... А сегодня вон оно как... Проявили своё нутро...
Да сработает по тебе карма, Серёжа... Дуй в Грецию, коси бабки дальше во имя потужных коррупционеров
Ответить
+5
Клоунада
Ответить
+5
Ну все… ждите Еблова вместо андрюши Ээээээээ скоро во главе УАФ))
Ответить
+5
У мене сумніву не було, що цей кордупль, який ходив на співбесіди до єрмака, внесе гроші! Ганьбіща! Тренерішка хреновий. Хай йому не щастить....
Ответить
+4
всім ясно що Ребров свої гроші не вносив, просто від його імені внесли вкрадені єрмаком гроші щоб не палитися.
Ответить
+2
Мабуть відсотків 10 статей на цьому сайті закінчуються фразою: "останнім місцем роботи якого були «Карпати»".
Ответить
+1
Нагадаю, що Ребров це та сама мразота, яка приховувала свою колишню дружину, що вбила вагітну дівчину.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Ребров, ти мразота
Ответить
+1
Лучше бы на дрончики задонатил... хотя Ермачина и там в долях плавает😇😇😇
Ответить
+1
