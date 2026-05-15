Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет

Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров помог с залогом экс-руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, которого подозревают в легализации средств.

По информации журналиста Михаила Ткача, Ребров внес 30 миллионов гривен из необходимых 140 млн грн залога, назначенного решением Высшего антикоррупционного суда.

Ранее НАБУ и САП сообщили Ермаку о подозрении по делу о возможном отмывании 460 млн грн через элитное строительство под Киевом. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».