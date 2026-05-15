Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Бывший тренер помог экс-главе Офиса президента
Бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров помог с залогом экс-руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, которого подозревают в легализации средств.
По информации журналиста Михаила Ткача, Ребров внес 30 миллионов гривен из необходимых 140 млн грн залога, назначенного решением Высшего антикоррупционного суда.
Ранее НАБУ и САП сообщили Ермаку о подозрении по делу о возможном отмывании 460 млн грн через элитное строительство под Киевом. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
срана мафія, повиздихають коли всі можи щось і зміниться (наврят, вони виховають нове покоління таке ж саме)
Все яркие воспоминания 90-х, когда под руководством Лобановского два кума творили историю... А сегодня вон оно как... Проявили своё нутро...
Да сработает по тебе карма, Серёжа... Дуй в Грецию, коси бабки дальше во имя потужных коррупционеров