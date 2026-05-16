  4. Тренер Металлиста 1925 сообщил о двух потерях: «Очень жаль»
16.05.2026 13:00 – FT 1 : 1
16 мая 2026, 15:54 |
Тренер Металлиста 1925 сообщил о двух потерях: «Очень жаль»

Младен Бартулович прокомментировал игру с «Эпицентром»

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович поделился мыслями о ничейном матче против «Эпицентра» в 29-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1).

– Сегодня вы немного удивили стартовым составом, в частности замена на позиции голкипера стала неожиданной?

– Мы провели три матча на этой неделе, нужно проводить ротацию, потому что это концовка сезона, и ребята устали. Это было заметно сегодня. Нужно давать шанс тем, кто меньше играл. Проценко заслуживал этого шанса. У него зимой была травма, он хорошо работал на тренировках и сегодня провёл хороший матч.

Жаль, что не победили, как и в предыдущих матчах этой недели. У нас было преимущество, моменты, чтобы забивать еще и закрывать матч, но это в первом тайме. Во втором тайме соперник забивает гол из одного момента. Обидно за ребят, потому что я знаю, как сильно они хотят победить. Немного чего-то нам не хватает.

– Рамик вернулся после тяжелой травмы, как оцените его игру?

– Это действительно важно, что Рамик сегодня вернулся. Он долго к этому шел, возможно, я даже немного опасался выпускать его, потому что важна психологическая составляющая, чтобы он был готов. Ждем уже того Рамика, который был до травмы.

– Почему вы провели сегодня двойную замену в перерыве?

– Хотелось добавить агрессии и дать шанс другим игрокам, которые этого заслуживают.

– Сегодня не было Итодо и Моуры, повреждения?

– Да, очень жаль. Итодо набрал отличную форму и мог бы помочь. Надеемся, что они будут готовы к матчу с «Вересом».

Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
