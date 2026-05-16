В субботу, 16 мая, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и каменец-подольский «Эпицентр». Стартовый свисток рефери Артема Михайлюка из Киева прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Металлист 1925



Хотя и представители руководства харьковского «Металлиста 1925» в течение сезона всячески старались отнекиваться от желания команды пробиться в еврокубки, однако имеющиеся у «желто-синих» ресурсы подсказывают, что, по крайней мере, разговор на эту тему в той или иной форме был. Впрочем, ход кампании показал, что на данном этапе позиция где-то неподалеку, но еще не в зоне еврокубков, является оптимальной для коллектива Младена Бартуловича на данном этапе.

Особенно в конце сезона стало очевидно, что даже при наличии возможностей зацепиться хотя бы за ту же самую четвертую строчку при непосильной помощи конкурентов, которые также охотно теряли очки, «Металлист 1925» своими шансами воспользоваться так и не сумел. Да и в целом не побеждал харьковский клуб уже четыре тура кряду – какие в данном случае могут быть разговоры о продвижении на более высокие места в чемпионате?

И, конечно же, мы помним про самый короткий путь на международную арену для команды Бартуловича, который в итоге обернулся самой громкой сенсацией текущего розыгрыша Кубка Украины. В эти выходные «Металлист 1925» мог бы готовиться к игре против «Динамо» во Львове через несколько дней, но будет готовиться к матчам против «Эпицентра» и «Вереса», по итогу которых максимум, на что может рассчитывать «желто-синий» коллектив, это 53 очка в турнирной таблице и пятую строчку по итогам сезона.

Но и в этом есть повод усомниться – дисквалифицированный Иван Калюжный из-за перебора желтых карточек пропустит предстоящий матч. Как показывал опыт текущего сезона ранее, в центре поля из-за этого у Бартуловича колоссальные проблемы. А тут еще и Аревало в прошлом матче против «Карпат» (2:2) травмировал руку.

Эпицентр



Каменец-подольский «Эпицентр» стал автором настоящей сенсации, когда несколько дней назад обыграл житомирское «Полесье» (3:2), которое очень хотело закрепиться на второй строчке. А коллектив Сергея Нагорняка хотел наконец-то оторваться от зоны переходных матчей и теперь вполне может случиться так, что уже по итогам предпоследнего тура ни о какой угрозе вылета новички УПЛ думать не будут.

Пять очков преимущества над «Кудровкой» открывают «Эпицентру» прекрасные возможности либо самому вершить свою судьбу и добывать хотя бы ничью в предстоящей игре, либо ждать результат матча конкурентов в понедельник против ЛНЗ, который также находится в борьбе за вторую строчку в таблице, поэтому осечек не планирует.

Впрочем, ко спасению «Эпицентра» в дебютном сезоне в «элите» все и шло в течение последнего месяца. Каким-то чудом победы ускользали от команды Нагорняка в играх против «Александрии» (1:1), «Вереса» (3:3) и «Оболони» (2:2), и также могло произойти и в матче против «Полесья», но после двух пропущенных последнее слово было все-таки за «подолянами». Они, к слову, не проигрывают уже пять туров кряду – таким у нас в чемпионате может похвастаться только «Шахтер», но там серия из побед, поэтому немного другой уровень.

История встреч



Футбольные пути «Металлист 1925» и «Эпицентра» ранее пересекались 4 раза: 1 победа «Металлиста 1925», 2 успешных матчей «Эпицентра» и 1 ничья. Разница голов – 3:5. Крупнейшая и единственная победа «желто-синих» – 1:0 (2021), «подолян» – 3:1 (2025). В прошлый раз команды встречались в конце ноября прошлого года, когда без голов оставили публику стадиона «Левый Берег» (2:2).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Артем Михайлюк из Киева, который на своем счету имеет 9 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Марина Стрелецкая и Тарас Чопилко, а резервным арбитром отработает Олег Когут. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Беркутом и Андреем Шандором. У Шандора есть опыт проведения матчей с участием «Металлист 1925» – 2 победы, тогда как с «Эпицентром» он пересекался 4 раза – 1 победа, 1 ничья, 2 поражения.

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.67 для «Металлиста 1925» и 5.57 для «Эпицентра».

Ориентировочные составы



«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов, Е. Павлюк, Салюк – Чурко, Литвиненко, Кастильо – Рашица, Петер, Забергджа.

«Эпицентр»: Федотов – Климец, Григоращук, Кош, Кирюханцев – Липовуз – Сифуэнтес, Запорожец, Себерио, Танчик – Сидун.