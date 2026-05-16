Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 12:57 | Обновлено 16 мая 2026, 13:35
Металлист 1925 – Эпицентр. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги

УПЛ

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Металлист 1925» – «Эпицентр» – 1:0

Голы: Забергджа, 22

«Металлист 1925»: Проценко – Мартынюк, Шабанов, Дубко, Крупский – Аревало, Е. Павлюк, Калитвинцев – Забергджа, Мба, Кастильо.

Запасные: Варакута, Гончаров, Капинус, Чурко, Салюк, Гаджиев, Антюх, И. Когут, Рашица, Литвиненко, Баптистелла.

«Эпицентр»: Федотов – Кош, Григоращук, Оливейра – Маткевич, Запорожец, Миронюк, Танчик – Ковалец – Е. Демченко, Супряга.

Запасные: Билык, Вавшко, Лучкевич, Липовуз, Себерио, Беженар, С. Кристин, Кирюханцев, Климец, Сифуэнтес, Сидун, В. Кристин.

Арбитр: Артем Михайлюк (Киев).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

В субботу, 16-го мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и каменец-подольский «Эпицентр». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Команда Сергея Нагорняка может самостоятельно закрыть все вопросы относительно гарантии места в УПЛ на следующий сезон, если наберет хотя бы один балл в этом туре, тогда как для коллектива Младена Бартуловича турнирные задачи в конце сезона не стоят на первом плане. «Металлист 1925» еще может ухватиться даже за четвертую строчку, но это крайне маловероятно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.

