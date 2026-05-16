Аль-Наср – Гамба Осака. Финал ЛЧ-2 Азии для Роналду. Смотреть онлайн LIVE

16 мая в 20:45 состоится финальный матч Лиги чемпионов-2 Азии 2025/26.

На стадионе Al-Awwal Park в саудовском Эр-Рияд сыграют местный Аль-Наср и Гамба Осака из Японии.

Это шанс для португальского форварда Криштиану Роналду завоевать первый серьезный трофей за время выступлений в Саудовской Аравии

Ранее в полуфиналах Аль-Наср переиграл Аль-Ахли Доха из Катара (5:1), а команда Гамба Осака нанесла поражение Бангкок Юнайтед из Таиланда (0:1, 3:0).

Победитель финала получит путевку в элитную Лигу чемпионов Азии 2026/27, хотя Аль-Наср уже отобрался через национальный чемпионат.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Sport 1

Лига чемпионов-2 Азии. Сетка плей-офф

