Сыграет ли Роналду? Назван стартовый состав Аль-Наср на финал ЛЧ-2 Азии

16 мая в 20:45 состоится финальный матч Лиги чемпионов-2 Азии 2025/26.

На стадионе Al-Awwal Park в саудовском Эр-Рияде встречаются местный Аль-Наср и Гамба Осака из Японии.

Португальский форвард Криштиану Роналду заявлен в стартовом составе хозяев поля. Он может завоевать первый серьезный трофей за время выступлений в Саудовской Аравии (если не учитывать Клубный кубок арабских чемпионов 2023).

Ранее в полуфиналах Аль-Наср переиграл Аль-Ахли Доха из Катара (5:1), а команда Гамба Осака нанесла поражение Бангкок Юнайтед из Таиланда (0:1, 3:0).

Победитель финала получит путевку в элитную Лигу чемпионов Азии 2026/27.

Стартовые составы на финал ЛЧ-2 Азии