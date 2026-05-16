Аль-Наср – Гамба Осака – 0:1. Фиаско Роналду в финале. Видео гола и обзор

16 мая в 20:45 состоялся финальный матч Лиги чемпионов-2 Азии 2025/26.

Саудовский Аль-Наср и Гамба Осака из Японии (0:1) сыграли на стадионе Al-Awwal Park в саудовском Эр-Рияде.

Португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе хозяев поля и провел весь матч.

Единственный в матче гол на 30-й минуте забил Дениз Хюммет.

Команда Гамба Осака, выиграв финал, получила путевку в элитную Лигу чемпионов Азии 2026/27.

Лига чемпионов-2 Азии. Финал

16 мая 2026. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Гамба Осака (Япония) – 0:1

Гол: Дениз Хюммет, 30

