Аль-Наср – Гамба Осака – 0:1. Фиаско Роналду в финале. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов-2 Азии 2025/26
16 мая в 20:45 состоялся финальный матч Лиги чемпионов-2 Азии 2025/26.
Саудовский Аль-Наср и Гамба Осака из Японии (0:1) сыграли на стадионе Al-Awwal Park в саудовском Эр-Рияде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе хозяев поля и провел весь матч.
Единственный в матче гол на 30-й минуте забил Дениз Хюммет.
Команда Гамба Осака, выиграв финал, получила путевку в элитную Лигу чемпионов Азии 2026/27.
Лига чемпионов-2 Азии. Финал
16 мая 2026. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Гамба Осака (Япония) – 0:1
Гол: Дениз Хюммет, 30
Видео гола и обзор матча
A delightful finish but an even better celebration from Deniz Hummet!#ACLTwoFinal | #NSRvGAM pic.twitter.com/GoM94XchAR— #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) May 16, 2026
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Доги» хотят оформить переход таланта «Гремио» Габриэля Мека
Завершен первый игровой день на чемпионате мира