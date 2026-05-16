Таблица чемпионата Шотландии. Что нужно Хартс в матче против Селтика?
16 мая сердца могут прервать гегемонию команд из Глазго – важно не проиграть
16 мая в чемпионате Шотландии 2025/26 состоятся матчи решающего, 38-го тура.
На трофей национального первенства претендуют две команды – Хартс и Селтик. Они сойдутся в последнем туре и определят обладателя трофея.
В таблице чемпионского плей-офф Хартс с 80 очками занимает первое место. У Селтика в активе 79 баллов.
Хартсу будет достаточно выездной ничьи, чтобы сохранить первую строчку и стать сенсационным чемпионом Шотландии. Встреча Селтик – Хартс начнется в 14:30 по Киеву на стадионе Селтик Парк в Глазго.
Сердца близки к пятому чемпионству в истории и первому с сезона 1959/60. Кроме того, Хартс может прервать гегемонию команд из Глазго – 41 год подряд трофей шотландского первенства выигрывает или Селтик, или Рейнджерс (оба клуба – из Глазго).
В кампании 1984/85 чемпионом стал Абердин под руководством на тот момент 44-летнего Сэра Алекса Фергюсона.
Чемпионский плей-офф Шотландии за тур до завершения: Хартс (80), Селтик (79), Рейнджерс (69), Мотеруэлл (58), Хиберниан (47), Фолкирк (49).
В субботу в Шотландии также состоятся еще два матча: Фалкирк – Рейнджерс, Хиберниан – Мотеруэлл.
В группе вылета решающие игры пройдут 17 мая: Данди – Абердин, Ливингстон – Килмарнок, Сент-Миррен – Данди Юнайтед.
Таблица чемпионата Шотландии (чемпионская группа)
|Чемпионская группа
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Хартс
|37
|24
|8
|5
|66 - 31
|16.05.26 14:30 Селтик - Хартс13.05.26 Хартс 3:0 Фалкирк09.05.26 Мазервелл 1:1 Хартс04.05.26 Хартс 2:1 Глазго Рейнджерс26.04.26 Хиберниан 1:2 Хартс
|80
|2
|Селтик
|37
|25
|4
|8
|70 - 40
|16.05.26 14:30 Селтик - Хартс13.05.26 Мазервелл 2:3 Селтик10.05.26 Селтик 3:1 Глазго Рейнджерс03.05.26 Хиберниан 1:2 Селтик25.04.26 Селтик 3:1 Фалкирк
|79
|3
|Глазго Рейнджерс
|37
|19
|12
|6
|71 - 41
|16.05.26 14:30 Фалкирк - Глазго Рейнджерс13.05.26 Глазго Рейнджерс 1:2 Хиберниан10.05.26 Селтик 3:1 Глазго Рейнджерс04.05.26 Хартс 2:1 Глазго Рейнджерс26.04.26 Глазго Рейнджерс 2:3 Мазервелл
|69
|4
|Мазервелл
|37
|15
|13
|9
|58 - 36
|16.05.26 14:30 Хиберниан - Мазервелл13.05.26 Мазервелл 2:3 Селтик09.05.26 Мазервелл 1:1 Хартс02.05.26 Фалкирк 1:0 Мазервелл26.04.26 Глазго Рейнджерс 2:3 Мазервелл
|58
|5
|Хиберниан
|37
|15
|12
|10
|58 - 43
|16.05.26 14:30 Хиберниан - Мазервелл13.05.26 Глазго Рейнджерс 1:2 Хиберниан09.05.26 Фалкирк 1:3 Хиберниан03.05.26 Хиберниан 1:2 Селтик26.04.26 Хиберниан 1:2 Хартс
|57
|6
|Фалкирк
|37
|14
|7
|16
|48 - 57
|16.05.26 14:30 Фалкирк - Глазго Рейнджерс13.05.26 Хартс 3:0 Фалкирк09.05.26 Фалкирк 1:3 Хиберниан02.05.26 Фалкирк 1:0 Мазервелл25.04.26 Селтик 3:1 Фалкирк
|49
Таблица чемпионата Шотландии (группа вылета)
|Группа выбывания
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Данди Юнайтед
|37
|10
|14
|13
|48 - 59
|17.05.26 16:00 Сент-Миррен - Данди Юнайтед12.05.26 Данди Юнайтед 0:0 Ливингстон09.05.26 Абердин 2:0 Данди Юнайтед02.05.26 Килмарнок 3:0 Данди Юнайтед26.04.26 Данди Юнайтед 3:0 Данди
|44
|2
|Абердин
|37
|11
|7
|19
|38 - 52
|17.05.26 16:00 Данди - Абердин12.05.26 Абердин 0:2 Сент-Миррен09.05.26 Абердин 2:0 Данди Юнайтед01.05.26 Ливингстон 2:2 Абердин25.04.26 Абердин 1:0 Килмарнок
|40
|3
|Данди
|37
|10
|9
|18
|39 - 59
|17.05.26 16:00 Данди - Абердин12.05.26 Килмарнок 3:1 Данди09.05.26 Данди 3:0 Ливингстон02.05.26 Данди 1:0 Сент-Миррен26.04.26 Данди Юнайтед 3:0 Данди
|39
|4
|Килмарнок
|37
|9
|10
|18
|46 - 67
|17.05.26 16:00 Ливингстон - Килмарнок12.05.26 Килмарнок 3:1 Данди09.05.26 Сент-Миррен 0:3 Килмарнок02.05.26 Килмарнок 3:0 Данди Юнайтед25.04.26 Абердин 1:0 Килмарнок
|37
|5
|Сент-Миррен
|37
|8
|9
|20
|29 - 54
|17.05.26 16:00 Сент-Миррен - Данди Юнайтед12.05.26 Абердин 0:2 Сент-Миррен09.05.26 Сент-Миррен 0:3 Килмарнок02.05.26 Данди 1:0 Сент-Миррен25.04.26 Сент-Миррен 0:2 Ливингстон
|33
|6
|Ливингстон
|37
|2
|15
|20
|39 - 71
|17.05.26 16:00 Ливингстон - Килмарнок12.05.26 Данди Юнайтед 0:0 Ливингстон09.05.26 Данди 3:0 Ливингстон01.05.26 Ливингстон 2:2 Абердин25.04.26 Сент-Миррен 0:2 Ливингстон
|21
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий Лобко забил десять голов в нынешнем сезоне, успешно выступая в чемпионате Украины U-19
Пора развеять все слухи