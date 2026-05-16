  4. Таблица чемпионата Шотландии. Что нужно Хартс в матче против Селтика?
16 мая 2026, 13:43 | Обновлено 16 мая 2026, 14:27
Таблица чемпионата Шотландии. Что нужно Хартс в матче против Селтика?

16 мая сердца могут прервать гегемонию команд из Глазго – важно не проиграть

16 мая в чемпионате Шотландии 2025/26 состоятся матчи решающего, 38-го тура.

На трофей национального первенства претендуют две команды – Хартс и Селтик. Они сойдутся в последнем туре и определят обладателя трофея.

В таблице чемпионского плей-офф Хартс с 80 очками занимает первое место. У Селтика в активе 79 баллов.

Хартсу будет достаточно выездной ничьи, чтобы сохранить первую строчку и стать сенсационным чемпионом Шотландии. Встреча Селтик – Хартс начнется в 14:30 по Киеву на стадионе Селтик Парк в Глазго.

Сердца близки к пятому чемпионству в истории и первому с сезона 1959/60. Кроме того, Хартс может прервать гегемонию команд из Глазго – 41 год подряд трофей шотландского первенства выигрывает или Селтик, или Рейнджерс (оба клуба – из Глазго).

В кампании 1984/85 чемпионом стал Абердин под руководством на тот момент 44-летнего Сэра Алекса Фергюсона.

Чемпионский плей-офф Шотландии за тур до завершения: Хартс (80), Селтик (79), Рейнджерс (69), Мотеруэлл (58), Хиберниан (47), Фолкирк (49).

В субботу в Шотландии также состоятся еще два матча: Фалкирк – Рейнджерс, Хиберниан – Мотеруэлл.

В группе вылета решающие игры пройдут 17 мая: Данди – Абердин, Ливингстон – Килмарнок, Сент-Миррен – Данди Юнайтед.

Таблица чемпионата Шотландии (чемпионская группа)

Чемпионская группа Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Хартс 37 24 8 5 66 - 31 16.05.26 14:30 Селтик - Хартс13.05.26 Хартс 3:0 Фалкирк09.05.26 Мазервелл 1:1 Хартс04.05.26 Хартс 2:1 Глазго Рейнджерс26.04.26 Хиберниан 1:2 Хартс 80
2 Селтик 37 25 4 8 70 - 40 16.05.26 14:30 Селтик - Хартс13.05.26 Мазервелл 2:3 Селтик10.05.26 Селтик 3:1 Глазго Рейнджерс03.05.26 Хиберниан 1:2 Селтик25.04.26 Селтик 3:1 Фалкирк 79
3 Глазго Рейнджерс 37 19 12 6 71 - 41 16.05.26 14:30 Фалкирк - Глазго Рейнджерс13.05.26 Глазго Рейнджерс 1:2 Хиберниан10.05.26 Селтик 3:1 Глазго Рейнджерс04.05.26 Хартс 2:1 Глазго Рейнджерс26.04.26 Глазго Рейнджерс 2:3 Мазервелл 69
4 Мазервелл 37 15 13 9 58 - 36 16.05.26 14:30 Хиберниан - Мазервелл13.05.26 Мазервелл 2:3 Селтик09.05.26 Мазервелл 1:1 Хартс02.05.26 Фалкирк 1:0 Мазервелл26.04.26 Глазго Рейнджерс 2:3 Мазервелл 58
5 Хиберниан 37 15 12 10 58 - 43 16.05.26 14:30 Хиберниан - Мазервелл13.05.26 Глазго Рейнджерс 1:2 Хиберниан09.05.26 Фалкирк 1:3 Хиберниан03.05.26 Хиберниан 1:2 Селтик26.04.26 Хиберниан 1:2 Хартс 57
6 Фалкирк 37 14 7 16 48 - 57 16.05.26 14:30 Фалкирк - Глазго Рейнджерс13.05.26 Хартс 3:0 Фалкирк09.05.26 Фалкирк 1:3 Хиберниан02.05.26 Фалкирк 1:0 Мазервелл25.04.26 Селтик 3:1 Фалкирк 49
Таблица чемпионата Шотландии (группа вылета)

Группа выбывания Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Данди Юнайтед 37 10 14 13 48 - 59 17.05.26 16:00 Сент-Миррен - Данди Юнайтед12.05.26 Данди Юнайтед 0:0 Ливингстон09.05.26 Абердин 2:0 Данди Юнайтед02.05.26 Килмарнок 3:0 Данди Юнайтед26.04.26 Данди Юнайтед 3:0 Данди 44
2 Абердин 37 11 7 19 38 - 52 17.05.26 16:00 Данди - Абердин12.05.26 Абердин 0:2 Сент-Миррен09.05.26 Абердин 2:0 Данди Юнайтед01.05.26 Ливингстон 2:2 Абердин25.04.26 Абердин 1:0 Килмарнок 40
3 Данди 37 10 9 18 39 - 59 17.05.26 16:00 Данди - Абердин12.05.26 Килмарнок 3:1 Данди09.05.26 Данди 3:0 Ливингстон02.05.26 Данди 1:0 Сент-Миррен26.04.26 Данди Юнайтед 3:0 Данди 39
4 Килмарнок 37 9 10 18 46 - 67 17.05.26 16:00 Ливингстон - Килмарнок12.05.26 Килмарнок 3:1 Данди09.05.26 Сент-Миррен 0:3 Килмарнок02.05.26 Килмарнок 3:0 Данди Юнайтед25.04.26 Абердин 1:0 Килмарнок 37
5 Сент-Миррен 37 8 9 20 29 - 54 17.05.26 16:00 Сент-Миррен - Данди Юнайтед12.05.26 Абердин 0:2 Сент-Миррен09.05.26 Сент-Миррен 0:3 Килмарнок02.05.26 Данди 1:0 Сент-Миррен25.04.26 Сент-Миррен 0:2 Ливингстон 33
6 Ливингстон 37 2 15 20 39 - 71 17.05.26 16:00 Ливингстон - Килмарнок12.05.26 Данди Юнайтед 0:0 Ливингстон09.05.26 Данди 3:0 Ливингстон01.05.26 Ливингстон 2:2 Абердин25.04.26 Сент-Миррен 0:2 Ливингстон 21
Даниил Агарков
