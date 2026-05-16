16 мая на Селтик Парк пройдет матч 38-го тура чемпионской группе Шотландской Премьер-Лиги, в котором Селтик встретится с Хартс. Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Селтик

Команда в последние десятилетия доминировала в национальном футболе. Нарушить это получилось только у Рейнджерс при Джеррарде. В остальное время могли быть осечки в кубках, в матчах на вылет. Но в Премьершипе доминирование продолжалось, в том числе и в прошлом сезоне.

Но как же тяжело стартовал нынешний! Шотландцы не прошли в квалификации Лиги чемпионов Кайрат, а в Лиге Европы уже в феврале уступили Штутгарту. А на внутренней арене шли на третьем месте. Но сейчас есть шанс спасти сезон. Понервничали в прошлом туре, но за счет гола Ихеаначо на 90+ минуте оформили 3-2 с Мазеруэллом на его поле. И, значит, таким образом сохранили статус-кво на золотой поединок против главной местной футбольной сенсации. А через неделю разыграют кубок - финал играть со скромным Данфермлином

Хартс

Клуб имел очень противоречивую историю, в которой были отдельные успехи, и общий не лучший фон. Доходило даже до пребывания в местном Чемпионшипе, но там все-таки не задержались. С другой стороны, и ограничились в 2024/2025 скромной седьмой позицией.

Тем более сенсационным выглядит нынешнее положение. Все время команде из Эдинбурга говорили, что она сдуется, что не выдержит давления растущих ожиданий и необходимости постоянно добывать максимум очков. Но в итоге и в первой части чемпионата получилось удержать лидерство (с 70 очками после 33 матчей), что и сейчас оставлять за спиной преследователя удается. И это как раз Селтик. Выиграв четырежды в пяти крайних туров. сенсационный флагман минимально, на один балл, впереди. И его устроит даже ничья в Глазго.

Статистика личных встреч

В 2024-2025 Селтик побеждал четырежды кряду. Но в этом сезоне у него два поражения и ничья в январе.

Прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.53 для Селтика и 5.25 для Хартса.

Букмекерские конторы верят, что действующий чемпион дома победит. Но гости понимают, каков их шанс - ставим на выездную победу с форой +1 гол (коэффициент - 1,83).