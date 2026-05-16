Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Селтик – Хартс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Шотландии
Чемпионат Шотландии
Селтик
16.05.2026 14:30 – 35 0 : 0
Хартс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Шотландия
16 мая 2026, 14:05 |
1095
0

Селтик – Хартс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Шотландии

Поединок 38-го тура состоится 16 мая в 14:30 по Киеву

16 мая 2026, 14:05 |
1095
0
Селтик – Хартс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 мая на Селтик Парк пройдет матч 38-го тура чемпионской группе Шотландской Премьер-Лиги, в котором Селтик встретится с Хартс. Поединок начнется в 14:30 по киевскому времени.

Селтик

Команда в последние десятилетия доминировала в национальном футболе. Нарушить это получилось только у Рейнджерс при Джеррарде. В остальное время могли быть осечки в кубках, в матчах на вылет. Но в Премьершипе доминирование продолжалось, в том числе и в прошлом сезоне.

Но как же тяжело стартовал нынешний! Шотландцы не прошли в квалификации Лиги чемпионов Кайрат, а в Лиге Европы уже в феврале уступили Штутгарту. А на внутренней арене шли на третьем месте. Но сейчас есть шанс спасти сезон. Понервничали в прошлом туре, но за счет гола Ихеаначо на 90+ минуте оформили 3-2 с Мазеруэллом на его поле. И, значит, таким образом сохранили статус-кво на золотой поединок против главной местной футбольной сенсации. А через неделю разыграют кубок - финал играть со скромным Данфермлином

Хартс

Клуб имел очень противоречивую историю, в которой были отдельные успехи, и общий не лучший фон. Доходило даже до пребывания в местном Чемпионшипе, но там все-таки не задержались. С другой стороны, и ограничились в 2024/2025 скромной седьмой позицией.

Тем более сенсационным выглядит нынешнее положение. Все время команде из Эдинбурга говорили, что она сдуется, что не выдержит давления растущих ожиданий и необходимости постоянно добывать максимум очков. Но в итоге и в первой части чемпионата получилось удержать лидерство (с 70 очками после 33 матчей), что и сейчас оставлять за спиной преследователя удается. И это как раз Селтик. Выиграв четырежды в пяти крайних туров. сенсационный флагман минимально, на один балл, впереди. И его устроит даже ничья в Глазго.

Статистика личных встреч

В 2024-2025 Селтик побеждал четырежды кряду. Но в этом сезоне у него два поражения и ничья в январе.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.53 для Селтика и 5.25 для Хартса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы верят, что действующий чемпион дома победит. Но гости понимают, каков их шанс - ставим на выездную победу с форой +1 гол (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Селтик
16 мая 2026 -
14:30
Хартс
Фора Хартса (+1) 1.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Феникс-Мариуполь – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Подолье – Нива Тернополь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Ворскла – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Селтик Хартс чемпионат Шотландии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Футбол | 16 мая 2026, 07:54 23
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо

Тренер требует трансферов

Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Футбол | 16 мая 2026, 06:58 14
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение
Шахтер получил предложение из АПЛ по украинцу и принял решение

«Горняки» отказали «Лидсу» по Ризныку

«В Динамо сделают все для Ярмоленко». Гоменюк – о предстоящем туре УПЛ
Футбол | 16.05.2026, 09:18
«В Динамо сделают все для Ярмоленко». Гоменюк – о предстоящем туре УПЛ
«В Динамо сделают все для Ярмоленко». Гоменюк – о предстоящем туре УПЛ
Нещерету стоит волноваться? Суркис впервые выйдет в старте Динамо
Футбол | 16.05.2026, 12:21
Нещерету стоит волноваться? Суркис впервые выйдет в старте Динамо
Нещерету стоит волноваться? Суркис впервые выйдет в старте Динамо
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Футбол | 16.05.2026, 11:32
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 3
Футбол
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
Сказка закончилась. Определена первая финалистка престижного турнира в Риме
14.05.2026, 17:35 6
Теннис
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
15.05.2026, 07:15 1
Бокс
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
14.05.2026, 10:37 4
Футбол
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 84
Теннис
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем