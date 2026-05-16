16 мая состоится матч решающего, 38-го тура чемпионата Шотландии между командами Селтик и Хартс.

Поединок начнется в 14:30 по Киеву на стадионе Селтик Парк в Глазго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом встречи Хартс занимает первое место с 80 очками, у Селтика – вторая позиция и 79 баллов.

Хартс близок к сенсационному чемпионству – если сердца не проиграют, то завоюют трофей нациоанального первенства.

За последний 41 год чемпионат Шотландии выигрывал или Селтик, или Рейнджерс. В сезоне 1984/85 чемпионом стал Абердин.

Селтик – Хартс. Чемпионский матч в Шотландии. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча доступна на сайте Sport.ua.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.57 для Селтика и 5.00 для Хартса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.