Юлия СТАРОДУБЦЕВА: «Конечно, не хотела, чтобы получилось 5:5 после 5:0»
Украинка прокомментировала победу над Кэти Волынец в 1/4 финала WTA 125 в Париже
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева прокомментировала победу над Кэти Волынец в четвертьфинале турнира WTA 125 в Руане:
– Юлия, прежде всего поздравляю. Это был сложный матч против Кэти. Вы начали очень быстро, очень уверенно, а потом она вернулась в игру.
– Да, я начала довольно уверенно, но от такой теннисистки, как Кэти, всегда нужно ожидать борьбы. Я, в принципе, этого ожидала, но, конечно, не хотела, чтобы получилось 5:5 после 5:0 [в первом сете]. Но я нашла выход из этой ситуации, так что я этому рада.
– В третьем сете вы, как и раньше, играли довольно агрессивно, и это сработало. Вы что-то изменили в ходе матча?
– Думаю, она прибавила во второй половине первого сета и во втором сете, а я, возможно, немного успокоилась, чего мне не стоило делать. В третьем сете, мне кажется, я вернулась к тому настроению, которое было у меня в начале матча, и это мне помогло.
– Что скажете об атмосфере? Как вам этот турнир?
– Я здесь уже в третий раз. Впервые этот турнир складывается для меня успешно. В первые два раза я проигрывала здесь в первом круге. Но мне очень нравится этот турнир, публика здесь замечательная, и условия для игроков тоже хорошие. Так что да, мне здесь нравится.
В полуфинале украинка поборется либо с Мэдисон Киз, либо с Анастасией Захаровой.
