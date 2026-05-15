15 мая 2026, 16:31 | Обновлено 15 мая 2026, 16:44
Setanta Sports бесплатно покажет трансляцию поединка за трофей на OTT-платформе

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Setanta Sports на OTT-платформе бесплатно покажет траснляцию финального матча турнира WTA 1000 в Риме с участием украинки Элины Свитолиной (WTA 10).

16 мая не ранее 18:00 по Киеву Свитолина начнет поединок за трофей грунтового тысячника в столице Италии против четвертой ракетки мира Коко Гауфф из США.

Финальный матч в Риме будет доступен для беспалатного просмотра на setantasports.com и телеканале Setanta Sports Premium.

Setanta Sports не транслировала ни одного матча Свитолиной в Риме. Элина в столице Италии выиграла уже пять поединков, одолев Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову, Елену Рыбакину и Игу Свентек.

Свитолина в третий раз в карьере сыграет в финале турнира в Риме. В 2017 и 2018 годах Элина выигрывала здесь трофей.

Видеотрансляция матча будет доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports и Setanta Sports Premium.

