Где смотреть онлайн финал WTA 1000 в Риме Элина Свитолина – Коко Гауфф
Setanta Sports бесплатно покажет трансляцию поединка за трофей на OTT-платформе
Setanta Sports на OTT-платформе бесплатно покажет траснляцию финального матча турнира WTA 1000 в Риме с участием украинки Элины Свитолиной (WTA 10).
16 мая не ранее 18:00 по Киеву Свитолина начнет поединок за трофей грунтового тысячника в столице Италии против четвертой ракетки мира Коко Гауфф из США.
Финальный матч в Риме будет доступен для беспалатного просмотра на setantasports.com и телеканале Setanta Sports Premium.
Setanta Sports не транслировала ни одного матча Свитолиной в Риме. Элина в столице Италии выиграла уже пять поединков, одолев Ноэми Базилетти, Хейли Баптист, Николу Бартункову, Елену Рыбакину и Игу Свентек.
Свитолина в третий раз в карьере сыграет в финале турнира в Риме. В 2017 и 2018 годах Элина выигрывала здесь трофей.
Видеотрансляция матча будет доступна на ОТТ-платформе Setanta Sports и Setanta Sports Premium.
