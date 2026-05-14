Определена первая пара полуфиналистов на турнире ATP 1000 в Риме
Каспер Рууд обыграл Карена Хачанова, Лучано Дардери одолел Рафаэля Ходара
Определена первая пара полуфиналистов на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Италия.
Представитель Норвегии Каспер Рууд (ATP 25) одолел нейтрального теннисиста Карена Хачанова (ATP 15) в трех партиях.
Рууд вышел в четвертый раз в полуфинал на тысячнике в Риме за карьеру (2020, 2022, 2023 и 2026 года) и в десятый полуфинал на турнирах категории Мастерс.
Итальянский теннисист Лучано Дардери (ATP 20) одолел 19-летнего испанца Рафаэля Ходара (ATP 34) в трехсетовом триллере.
Для Дардери это дебютный полуфинал на турнирах категории ATP 1000.
Ранее Рууд и Дардери не встречались.
ATP 1000 Рим. Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [23] – Карен Хачанов [13] – 6:1, 1:6, 6:2
Рафаэль Ходар [32] – Лучано Дардери [18] – 6:7 (5:7), 7:5, 0:6
ATP 1000 Рим. 1/2 финала
Каспер Рууд [23] – Лучано Дардери [18]
Видеообзор игрового дня (четвертьфинал – нижняя часть сетки)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В беларуси разразился скандал
Боксер решил вернуться на ринг!