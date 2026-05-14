  Определена первая пара полуфиналистов на турнире ATP 1000 в Риме
14 мая 2026
Определена первая пара полуфиналистов на турнире ATP 1000 в Риме

Каспер Рууд обыграл Карена Хачанова, Лучано Дардери одолел Рафаэля Ходара

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Определена первая пара полуфиналистов на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме, Италия.

Представитель Норвегии Каспер Рууд (ATP 25) одолел нейтрального теннисиста Карена Хачанова (ATP 15) в трех партиях.

Рууд вышел в четвертый раз в полуфинал на тысячнике в Риме за карьеру (2020, 2022, 2023 и 2026 года) и в десятый полуфинал на турнирах категории Мастерс.

Итальянский теннисист Лучано Дардери (ATP 20) одолел 19-летнего испанца Рафаэля Ходара (ATP 34) в трехсетовом триллере.

Для Дардери это дебютный полуфинал на турнирах категории ATP 1000.

Ранее Рууд и Дардери не встречались.

ATP 1000 Рим. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [23] – Карен Хачанов [13] – 6:1, 1:6, 6:2
Рафаэль Ходар [32] – Лучано Дардери [18] – 6:7 (5:7), 7:5, 0:6

ATP 1000 Рим. 1/2 финала

Каспер Рууд [23] – Лучано Дардери [18]

Видеообзор игрового дня (четвертьфинал – нижняя часть сетки)

